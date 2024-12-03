Почему в Сирии все так непросто: простыми словами о событиях в стране

Сирийская оппозиция начала наступление и практически без боя захватила город Алеппо – крупнейший город страны и административный центр провинции Халеб (Алеппо). После этого войска противников Асада быстрым маршем продвинулись к городу Хама и чуть не взяли его. Такова общая канва информационной волны о событиях в Сирии.

Второй важный тезис, который продвигается в украинском информационном поле, – поражение России из-за поражения ее прокси, которым воспринимают Башара Асада. И, наконец, третье – возможное свержение президента страны. На этом фоне звучат названия различных военизированных групп, которые обычный читатель пытается разделить по двум категориям: за Асада или против Асада. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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На самом деле ситуация несколько сложнее. Для ее понимания стоит обратиться к периоду гражданской войны в Сирии.

Сирийский клубок простыми словами

Чтобы не перегружать деталями, приведу несколько очень важных тезисов.

1. В гражданской войне участвовали не две стороны, а около десятка политических групп и формирований. Причем, если говорить простым языком, то все воевали против всех. На определенном этапе все были против "Исламского государства". Последнее было единственной силой, которой удалось поставить "по одну линию фронта" сирийского противостояния непримиримых противников.

2. В гражданскую войну (формально – в борьбу против "ИГ") возле Сирии были вовлечены по меньшей мере 15 иностранных государств. Из которых шесть – Россия, Иран, Турция, Ирак, США, Ливан, Великобритания – участвовали в боях "на земле". Другие наносили удары по позициям "ИГ" силами своих ВВС.

3. Гражданская война в Сирии для значительной части провинций завершилась не боем до последнего солдата", а политическими договоренностями с местными группировками. Часть лидеров и бойцов "неприкладной" оппозиции выехали на север в Идлиб или на юг страны.

4. Такое "уплотнение" привело к большей терпимости внутри так называемой "сирийской оппозиции", где абсолютно разные по идеологии силы – от условных "светских демократов" до исламистов из "Аль-Каиды" – вынуждены сосуществовать на одной территории. При этом, Южный оппозиционный анклав (часть провинции Хомс) экономически реинтегрируется с остальной частью страны.

Но самое интересное касается баланса сил на севере Сирии. Еще в начале конфликта Турция активно поддержала политические и военизированные формирования сирийских туркменов, или, как их еще называют "сирийских туркоманов".

В результате на территории их расселения было создано "протогосударство" со своими органами власти и экономикой, связанной с Турцией, а не Сирией. Для понимания украинского читателя – это некий аналог "ДНР" на сирийской территории.

Второй крупный анклав – Сирийский Курдистан. Это территория, которая населена и контролируется курдами, она существует в формате непризнанного государства. Это важная деталь, поскольку вмешательство Турции в гражданскую войну в Сирии было обусловлено не только активностью "ИГИЛ" и обязательствами перед союзниками по НАТО, сколько расширением зоны контроля курдских сил.

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Если бы Сирийский Курдистан получил выход к морю, можно было бы говорить о возникновении нового государства и перспективах его признания, как минимум, частью западных государств. Турция этого допустить не могла. Поэтому самые масштабные турецкие военные операции на севере Сирии были направлены не против "Исламского государства", а против курдских сил.

Незавершённый кризис и ожидания от политического процесса

Как сказано выше, гражданская война в Сирии не завершена. Точнее, к 2023 году была закончена ее активная фаза. Следующий этап – политическое урегулирование, которое предусматривало реформу системы управления, кооптацию во власть части из оппозиционных сил. С этим Асад не спешил. Скорее наоборот укреплял свою власть, отодвигая процесс консультаций от транзита на более поздние сроки. Тем более что единства "оппозиционных сил" не было.

Есть "объединенная оппозиция" со своими требованиями (кстати, не единственная внутри), есть протурецкие формирования на Севере, есть курды. С каждой из таких групп правительство Асада пыталось выйти на контакт для обсуждения будущего. А вот посадить всех вместе "за один стол" с реальным результатом не удалось никому.

В конце концов, есть внешние силы. Это Россия, Иран (и зависимая от них "Хезболла"), которые играют важную роль в стабилизации ситуации. Это США, которые сохранили свой контингент на территории Сирийского Курдистана. И, конечно, Турция. Каждая из этих сторон имеет свое видение будущего устройства Сирии и свои интересы в этой стране.

Причем в случае несговорчивости оппозиционных сил Башар Асад мог сыграть в политическую реформу внутри и договоренности с какой-то одной из групп. Однако:

договоренность с курдами не в пользу Турции;

договоренность с туркоманами (читай Турцией) не в пользу курдов, а также Ирана (который конкурирует с Турцией за влияние) и, при определенных обстоятельствах, Россией;

переформатирование власти "внутри", максимум с учетом компромисса с югом выгодно Ирану и России, но неприемлемо для Турции, туркоманов, курдов и США.

На этом фоне Анкара начинает думать о своей операции. Ее целью стало бы резкое усиление своих позиций в ущерб позициям прежде всего Ирана. Это крайне важный аспект, поскольку ограничение влияния Ирана в регионе выгодно США, а значит США могут согласиться с реализацией второй цели – ослабление позиций курдов. Тем более, что севернее Алеппо остался Курдский анклав, который турки не смогли ликвидировать во время операции "Оливковая ветвь".

В случае успеха под влиянием Турции оказывается территория размером полторы провинции, в которую входит крупнейший город страны. Если там существует собственная администрация – она является первым и основным потенциальным участником переговоров с Дамаском о будущем устройстве страны. То есть Анкара резко усиливает свои позиции в сирийском кризисе.

При этом свержение Башара Асада турецкой стороне ни к чему. Ослабление, транзит власти, формализация турецкого влияния – да. А вот перехват власти и ответственность за достаточно большое государство не нужен вовсе.

Реализация замысла и краткий прогноз

Боевые действия начались и проходили полностью в рамках описанной логики. Атака началась в момент резкого ослабления присутствия Ирана и "Хезболлы". Первые заняты своими внутренними проблемами и поддержкой прокси по противостоянию с Израилем, вторые были непосредственно вовлечены в боевые действия против израильских силовых структур.

Первыми начали атаку отряды "Хайят Тахрир аш-Шам" – исламистской организации, возникшей в результате слияния местного филиала "Аль Каиды" и трех сирийских салафитских группировок. География их продвижения совпадала с географией расположения блок-постов "Хезболлы" и "КСИР". При этом местные армейские чины были либо деморализованы, либо подкуплены.

Актуально Что происходит в Сирии и при чем здесь Турция

О справедливости этого предположения говорит то, что основные погибшие "с асадовской стороны" – иранцы или ливанцы. А сирийская моторизованная бригада вышла из Алеппо, в частности, из крепости в центре города, которую правительственные войска удерживали все 4 года боев за город.

Дальнейшее продвижение отрядов ХТШ сопровождалось призывами Турции к "мирному решению кризиса", но и одновременно атакой "Сирийской национальной армии" (военная структура, выполняющая роль армии у сирийских туркоманов) к северу от Алеппо.

Параллельно с этим, предвидя будущие проблемы, начали свои действия отряды "Сирийских демократических сил" – это уже одна из курдских армий. СДС вошли в населенные курдами северо-восточные пригороды Алеппо и попытались маршем на восток создать сухопутный коридор, который бы соединял сирийский анклав в провинции Халеб (Алеппо) с Сирийским Курдистаном.

Такого развития событий протурецкие силы не могли допустить. На днях СНА вела бои против СДС и таки вытеснила курдов из сел вдоль трассы №4 на участке Алеппо – Дейр Хафира. За сам Дейр Хафир начались бои между курдами и туркоманами. Параллельно с этим ХТШ потребовала от СДС выйти из Алеппо "для безопасности".

То есть в ближайшие дни зона к северо-востоку от Алеппо может стать зоной ожесточенных боев между протурецкими формированиями и курдскими отрядами. Тем более, что на территории Сирийского Курдистана уже объявлена мобилизация.

Второй фронт – движение на Хаму и далее на юг. Там начинаются активные бои между правительственными силами Сирии и отрядами ХТШ. Подчеркну именно отрядами Хайят Тахрир аш-Шам, а не СНА. Они вряд ли будут завершаться быстрым поражением одной из сторон, а лишь зафиксируют новую линию фронта. При этом как Сирийская армия, так и ХТШ будут существенно ослаблены.

Турция (и ее прокси в виде СНА) в это время будет вести бои с курдскими отрядами, стремясь не допустить соединения курдского анклава в Халебе с основной территорией Сирийского Курдистана. А в идеале ликвидировать его.

А что в результате?

В результате операции влияние Ирана (и "Хезболлы") в Сирии существенно ослабевает. Россия, которая не смогла продемонстрировать способность оперативно предоставить нужный уровень помощи, так же теряет свои позиции (но в меньшей степени чем Иран). Сирийские оппозиционные группировки севера (нашедшие убежище в провинции Идлиб) выходят из кризиса ослабленными. Их ключевое боевое крыло – "Хайят Тахрир аш-Шам" – будет сильно потрепано в боях против сирийской армии. А это означает, что Турция резко усиливает свое положение и, вероятнее всего, начинает "строительство государства туркоманов" со столицей в Алеппо. Формально это будет зона контролируемая "оппозиционными силами", но их военный потенциал будет подорван.

Следующий этап – возобновление политических консультаций по формированию новой системы власти в Сирии. Где турецкая сторона рассчитывает получить дополнительные уступки.

А что Курды? Сирийский Курдистан сохранится. Анклав к северу от Алеппо – не уверен. В целом курдские силы в очередной раз станут разменной монетой в более масштабной игре.