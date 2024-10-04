Истощение и большие потери: в "Атэш" рассказали о ситуации в рядах оккупантов в Донецкой области

Солдаты армии страны-агрессора, боясь ударов Сил обороны передвигаются между своими позициями в Донецкой области на гражданских автомобилях.

Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш" со ссылкой на своего агента в 132 отдельной мотострелковой бригаде российской армии.

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Какова ситуация в рядах оккупантов в Донецкой области

Моральное и физическое истощение, отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте разрушают подразделение изнутри,

– рассказали в Атеш о ситуации в бригаде.

Из-за страха, что место дислокации будет обнаружено, командование запретило своим воинам пользоваться военной техникой. Между позициями россияне передвигаются на гражданских автомобилях.

Партизаны Атеш также опубликовали фото с вражеских позиций в Донецкой области.

Оккупанты передвигаются на гражданских автомобилях между позициями в Донецкой области / Фото "Атеш"