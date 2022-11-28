В сети сравнили колеса обзора в Припяти и Бахмуте: жуткие кадры

Россияне пытаются захватить Бахмут и превратить его в руины. Город становится похож на Припять.

Об этом написал военный и корреспондент Радио Свобода Лев Стек. Он опубликовал два фото – из Бахмута и Припяти.

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"Заметил, что колеса обзора в Припяти и в Бахмуте абсолютно идентичны. Теперь же армия России делает все, чтобы на этом горькие параллели не заканчивались и методично превращает еще один населенный пункт Украины в город-призрак. Визуально, уже сейчас находить отличия все труднее", – написал Стек.



Припять и Бахмут / Коллаж Лева Стека

Бои за Бахмут

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что враг наносит самые большие огневые атаки по Бахмуту на Донетчине. Из-за погоды и мокрых почв русские изменили тактику – вместо применения танков, бронетранспортеров или боевых машин пехоты враг формирует меньшие группы и пытается подойти к позициям защитников.

Бахмут остается эпицентром главной битвы Украины, – отметил Череватый.

Обратите внимание – шансы украинских защитников вблизи Бахмута: смотрите видео

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