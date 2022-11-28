В сети сравнили колеса обзора в Припяти и Бахмуте: жуткие кадры
Источник:Левко Стек
Россияне пытаются захватить Бахмут и превратить его в руины. Город становится похож на Припять.
Об этом написал военный и корреспондент Радио Свобода Лев Стек. Он опубликовал два фото – из Бахмута и Припяти.
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"Заметил, что колеса обзора в Припяти и в Бахмуте абсолютно идентичны. Теперь же армия России делает все, чтобы на этом горькие параллели не заканчивались и методично превращает еще один населенный пункт Украины в город-призрак. Визуально, уже сейчас находить отличия все труднее", – написал Стек.
Припять и Бахмут / Коллаж Лева Стека
Бои за Бахмут
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что враг наносит самые большие огневые атаки по Бахмуту на Донетчине. Из-за погоды и мокрых почв русские изменили тактику – вместо применения танков, бронетранспортеров или боевых машин пехоты враг формирует меньшие группы и пытается подойти к позициям защитников.
Бахмут остается эпицентром главной битвы Украины, – отметил Череватый.
Обратите внимание – шансы украинских защитников вблизи Бахмута: смотрите видео
Россияне пытаются захватить Бахмут: последние новости
- Бойцы десантно-штурмовых войск захватили позицию оккупантов у Бахмута. Военные опубликовали видео.
- В Нацгвардии показали, как эвакуировали бойца у Бахмута. Защитник получил ранения обломками.
- Волонтер показал, в каких условиях находятся украинские военные в Бахмуте. Русские используют против них запрещенные фосфорные снаряды.
- Военный эксперт Сергей Грабский считает, что оккупанты хотят превратить Бахмут в "мифический ландшафт", где просто физически нет возможности обороняться.
- В боях у Бахмута погиб артист балета Киевского театра оперетты Вадим Хлупьянец. Ему было 26 лет.