Очень странные учения: в Беларуси проверяют укрытия и тренируют проведение эвакуации

В Беларуси могут раздать сотрудникам МЧС оружие. Это объяснили необходимостью "защищать отечество" в случае каких-либо боевых действий. Также заговорили об укрытиях.

В Беларуси, куда уже начали прибывать российские авиационные подразделения, работникам МЧС могут выдать оружие. Его уже получили и разместили в специальных комнатах, сообщают белорусские СМИ, информирует 24 канал.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко издал соответствующий приказ. Он заявил, что в случае конфликта или военных действий представители МЧС должны "защищать отечество" наравне с армией.

Кроме того, в Беларуси заговорили о укрытии. В целом сообщили, что в стране более 5000 различных закрытых сооружений. Их все можно использовать для укрытия. В МЧС Беларуси посетовали, что "мир такой".

Более того, в Беларуси продолжается проверка оповещения населения о возможных угрозах.

В этой связи мы сделаем оперативное оповещение и будем извещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенными от этих вещей. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эвакуацию,

– говорится в сообщении.

В Беларусь прибыли эшелоны с российскими военными

В октябре 2022 года в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военными. Их на белорусской земле встретили "хлебом-солью".

В Беларуси, с территории которой российские оккупанты активно атакуют Украину, рассказывают, что региональная группировка войск якобы "является исключительно оборонным проектом".

Украинская разведка сообщила, что в Беларуси планируют разместить около 20 тысяч "мобиков".

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