Херсонская область разрушена, – Зеленский прокомментировал визит на деоккупированные земли

Несмотря на опасность, президент Украины Владимир Зеленский после деоккупации территорий совершает визиты в освобожденные населенные пункты. Журналисты спросили главу нашего государства о недавней поездке в Херсон.

В среду, 17 ноября, глава государства решил ответить на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-конференции. Среди поднятых тем – был визит 11 ноября на освобожденную Херсонщину.

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Россияне разрушали Херсонщину, как и другие регионы

По словам президента, понятно, что куда бы ни ступила нога вражеского солдата, всюду будет хаос и разруха. Пока что правоохранители только собирают свидетельства о зверствах оккупантов на уже освобожденном Юге нашей страны, однако глава государства заверил, что ситуация там такая же, как в других деоккупированных населенных пунктах.

Вы это видели в других уголках (страны – 24 канала) деоккупированных. Похоже – разрушены дома, все заправки, много всего. В последнее время, когда я там был, там нашли застенку,

– сказал Зеленский.

Какая ситуация в самом Херсоне: люди переходят на украинский

Больше повезло жителям областного центра. По словам Владимира Зеленского, россияне должны были показывать, что Херсон – это столица их новозахваченных земель. Именно поэтому захватчики покинули город, который выглядит нормально.

Город смотрится нормально. Люди иметь лучший облик. люди в полном позитивном настроении и настроении, и это круто. Молодцы,

– констатировал глава государства.

Кроме того, президент отметил, что многие херсонцы перешли на украинский язык. Он не мог это не услышать, потому что сам из русскоязычной семьи. Это демонстрирует отношение людей к оккупации города русскими и их позицию.

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Напомним , недавно Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул , что мы, украинцы, переживем эту зиму и точно победим в войне против России. По его словам, Владимир Путин не так страшен, как его может видеть мир, и украинцы точно не боятся российского диктатора.

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