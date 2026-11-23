В оккупированном Крыму возникли проблемы с транспортным сообщением после того, как Силы обороны нанесли удар по Керченскому мосту. Местные жители пытаются покинуть полуостров на автобусах и электричках, из-за чего на маршрутах наблюдается ажиотаж.

Об этом сообщает "Суспильне Крым" со ссылкой на собственные источники.

Какова ситуация в оккупированном Крыму?

Местные жители рассказывают, что желающие выехать с полуострова буквально штурмуют автобусы. Предварительная запись на рейсы не помогает: попасть в транспорт удается тем, кто успел занять место.

В то же время ночью города остаются без освещения. В местных сообществах активно обсуждают графики отключений электроэнергии. В некоторых населенных пунктах из-за перебоев со светом даже приостановили выдачу загранпаспортов. Школы обещают перейти на онлайн-обучение, если без света будут более 3 часов.

Еще одной проблемой стали очереди у банкоматов. Из-за длительных отключений электроэнергии и логистических трудностей жители полуострова массово пытаются снять наличные.

Как оккупанты пытаются решить транспортную проблему?

После повреждения автомобильной части Крымского моста оккупанты увеличили количество электричек, курсирующих по единственному уцелевшему железнодорожному пути переправы.

По данным Ассоциации реинтеграции Крыма, в настоящее время по мосту курсируют семь пар железнодорожных рейсов. Они могут перевозить около 2 тысяч пассажиров в одну сторону или примерно 6 тысяч человек в сутки при максимальной загрузке вагонов. Однако этого недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности крымчан. Поэтому оккупационные власти, вероятно, будут пытаться увеличить количество вагонов.

Для сравнения: до разрушения автомобильной части моста ею ежедневно пользовались до 10 тысяч человек. Значительная часть из них ездила из Крыма на Кубань за более дешевыми продуктами и топливом.

После серии ударов по Крымскому мосту российская логистика на полуострове столкнулась с серьезными проблемами. Автомобильное движение по переправе до сих пор не возобновлено, а железнодорожное сообщение работает с повышенной нагрузкой. Альтернативный сухопутный маршрут через оккупированные территории также остается опасным из-за атак украинских беспилотников.

Добавим, как уже было известно ранее, из-за дефицита мощности на полуострове начались массовые отключения электроэнергии, которые охватили десятки сел и вынудили ввести строгие шестичасовые графики в Севастополе.