Точка невозврата пройдена: в вертикали власти России начинают думать о будущем после Путина

Мятеж Евгения Пригожина в России стал точкой невозврата для власти Владимира Путина. Диктатор впервые потерял контроль, а его окружение сделало выводы.

Такое мнение 24 Каналу выразил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, можно ожидать новую попытку "переворота" в России.

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"Мне кажется, уже пройдена какая-то точка невозврата. То, что Пригожин снова возвращается в общественное поле, свидетельствует о том, что это еще не конец игры. У него еще есть какие-то мысли, какие-то планы", – сказал Зильбер.

Мятеж Пригожина стал точкой невозврата для Путина: смотрите видео

Очень сложно предположить, что будет делать Пригожин. Вряд ли говорится о воссоздании ПВК "Вагнера" в Беларуси и каком-то наступлении на Волынь. Скорее всего, "повар Путина" либо заберется в Африку, либо снова будет играть в российскую политику.

Будущее без Путина

Владимир Путин был панически напуган всем, что происходило 24 июня. Возможно, в тот день диктатор не плавал на яхте, а сидел в бункере глубоко под землей.

"Он впервые оказался в такой ситуации и ничего не контролировал. Режим вошел в турбулентность, и в вертикали уже задумываются о дне после падения Путина", – констатировал Зильбер.

Путин теряет власть: последние новости

В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.

К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.

Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

К слову, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервьюрассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, поэтому "переворот" свернули.