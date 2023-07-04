Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, можна очікувати нову спробу "перевороту" в Росії.
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"Мені здається, вже пройдена якась точка неповернення. Те, що Пригожин знову повертається в суспільне поле, свідчить про те, що це ще не кінець гри. У нього ще є якісь думки, якісь плани", – сказав Зільбер.
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Дуже складно передбачити, що робитиме Пригожин. Навряд чи мовиться про відтворення ПВК "Вагнера" в Білорусі і якийсь наступ на Волинь. Найімовірніше, "кухар Путіна" або забереться в Африку, або знову гратиме в російську політику.
Майбутнє без Путіна
Владімір Путін був панічно переляканий усім, що відбувалось 24 червня. Можливо, того дня диктатор не плавав на яхті, а сидів у якомусь бункері глибоко під землею.
"Він уперше опинився в такій ситуації й нічого не контролював. Режим увійшов у турбулентність, і у вертикалі вже замислюються про день після падіння Путіна", – констатував Зільбер.
Путін втрачає владу: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.