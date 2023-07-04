Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, можна очікувати нову спробу "перевороту" в Росії.

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"Мені здається, вже пройдена якась точка неповернення. Те, що Пригожин знову повертається в суспільне поле, свідчить про те, що це ще не кінець гри. У нього ще є якісь думки, якісь плани", – сказав Зільбер.

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Дуже складно передбачити, що робитиме Пригожин. Навряд чи мовиться про відтворення ПВК "Вагнера" в Білорусі і якийсь наступ на Волинь. Найімовірніше, "кухар Путіна" або забереться в Африку, або знову гратиме в російську політику.

Майбутнє без Путіна

Владімір Путін був панічно переляканий усім, що відбувалось 24 червня. Можливо, того дня диктатор не плавав на яхті, а сидів у якомусь бункері глибоко під землею.

"Він уперше опинився в такій ситуації й нічого не контролював. Режим увійшов у турбулентність, і у вертикалі вже замислюються про день після падіння Путіна", – констатував Зільбер.

Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

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