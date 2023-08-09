Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что история уже знала подобные инциденты, в том числе в 1917 году.
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"Путин боится повторения Пригожинского мятежа. Чтобы у людей не было соблазна [это повторить], он [запустил] этот проект с вооружением росгвардии", – отметил Галлямов.
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Напомним, 24 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин устроил мятеж в России. Вместе со своими наемниками он установил контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими в Москву.
Путин усиливает внутреннюю армию
Как известно, кремлевский диктатор подписал закон об оснащении росгвардии и нацгвардии тяжелой техникой. Таким образом, он пытается обезопасить собственный режим.
Однако советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что новая армия для внутреннего использования также повернет свое оружие в сторону Кремля. Дело в том, что все в России любят "сильного царя", а Путин им уже не является.
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- Российские элиты стремятся сохранить жизнь своих близких и собственные доходы, а потому умело манипулируют диктатором. Они начинают говорить о реальном положении дел на фронте, чтобы предотвратить расширение агрессии.
- Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов считает, что Путин не отделается одним ордером от Международного суда. Если первый был связан с незаконной депортацией украинских детей, то второй – с вагнеровцами.
- Несмотря на свою слабость, Путин стремится одержать победу на предстоящих выборах в России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков случайно анонсировал победу диктатора.