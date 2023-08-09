Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що історія вже знала подібні інциденти, зокрема 1917 року.
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"Путін боїться повторення Пригожинського заколоту. Щоб у людей не було спокуси [це повторити], він [запустив] оцей проєкт з озброєнням росгвардії", – зазначив Галлямов.
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Нагадаємо, 24 червня ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин влаштував заколот у Росії. Разом зі своїми найманцями він встановив контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть до Москви.
Путін посилює внутрішню армію
Як відомо, кремлівський диктатор підписав закон про оснащення росгвардії та нацгвардії важкою технікою. У такий спосіб він намагається убезпечити власний режим.
Однак радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що нова армія для внутрішнього використання також поверне свою зброю в бік Кремля. Річ у тім, що всі в Росії люблять "сильного царя", а Путін ним уже не є.
Влада Путіна конає: останні новини
- Російські еліти прагнуть зберегти життя своїх близьких і власні прибутки, а тому вміло маніпулюють диктатором. Вони починають говорити про реальний стан справ на фронті, щоб запобігти розширенню агресії.
- Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов вважає, що Путін не відбудеться одним ордером від Міжнародного суду. Якщо перший був пов'язаний з незаконною депортацією українських дітей, то другий – з вагнерівцями.
- Попри свою слабкість, Путін прагне перемогти на майбутніх виборах у Росії. Його прессекретар Дмітрій Пєсков випадково анонсував перемогу диктатора.