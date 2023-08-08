Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт із питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський, зауваживши, що після цього психологічного тиску бункерний дід погоджувався на дії, які йому неприємні.

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"Він хоче воєнного "тріумфу", а не переговорів. Відповідно, саме цей ефект треба викликати", – експерт із питань Центральної та Східної Європи.

Як російська еліта може тиснути на Путіна: дивіться відео

Еліта знає, як маніпулювати диктатором

Коли у російських еліт виникають реальні проблеми з власними доходами та безпекою життя їхніх близьких, вони знають, як ним маніпулювати.

Так вони починають тиснути на найближче оточення Путіна, ділових партнерів тощо. Роблять усе, аби інформація для російського диктатора формувалася інакше. Мовляв, щоби бункерний дід отримував більше інформації, яка йому не подобається, але показує реальну ситуацію на фронті.

Наприклад, щоби кожен раз, коли Путін намагався якось розширити простір агресії, йому всі в один голос заявляли, що це "абсолютно неможливо та що його не готові в цьому підтримувати".

І це, вважає Преображенський, вже поступово працює. Відтоді, як власники Підмосковних особняків почали самостійно закупляти, а потім вимагати встановити системи ППО. Усе, аби їхні рідні та близькі десь на дачі у Барвисі були "у безпеці" від можливих ударів дронами.

Процес пішов. З цього моменту люди починають прямо чи опосередковано тиснути на неадеквата, який ухвалює стратегічні рішення,

– кандидат політичних наук.

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