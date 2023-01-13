Ценим каждого солдата, – в 46 бригаде рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре
В Соледаре 13 января идут упорные бои. Линия фронта довольно гибкая, поэтому ситуация часто меняется.
Бои идут в окрестностях Соледара. Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.
Важно Россия перебросила большинство сил на Соледар, но у Бахмута тоже нелегко, — ВСУ
Линия фронта довольно гибкая, позиции меняются довольно часто,
– рассказали в бригаде.
Перед этим командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" записал обращение из Соледара. Он подтвердил, что идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои. Однако ВСУ даже оттесняют врага. Военный призвал не распространять российскую пропаганду, будто ВСУ отошли от Соледара.
Ценят каждого солдата
К слову, CNN накануне опубликовало статью, мол, в Соледаре "критическая ситуация", а ВСУ вроде бы "отступают". В 46 бригаде, комментируя сомнительную информацию, которую распространило иностранное СМИ, ссылаясь на неизвестного солдата, отметили, что в ВСУ ценят каждого солдата.
Призвали доверять только официальным источникам информации. В частности, в Генштабе 13 января сообщалось, что бои за Соледар продолжаются.
Последние новости из Соледара
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что "вагнеровцы", которым поручили взять Соледар, пытаются выдать желаемое за действительное. Потому и рассказывают о "взятии" города, хотя это неправда.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ночь на 13 января в Соледаре была жаркой. Украинские воины мужественно пытаются удержать оборону.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что самая тяжелая ситуация – в Соледаре и Бахмуте. Россияне там несут бешеные потери.