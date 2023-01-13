Ценим каждого солдата, – в 46 бригаде рассказали, что на самом деле происходит в Соледаре

В Соледаре 13 января идут упорные бои. Линия фронта довольно гибкая, поэтому ситуация часто меняется.

Бои идут в окрестностях Соледара. Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

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Линия фронта довольно гибкая, позиции меняются довольно часто,

– рассказали в бригаде.

Перед этим командир отдельной тактической группы аэроразведки с позывным "Мадяр" записал обращение из Соледара. Он подтвердил, что идут тяжелые стрелковые и артиллерийские бои. Однако ВСУ даже оттесняют врага. Военный призвал не распространять российскую пропаганду, будто ВСУ отошли от Соледара.

Ценят каждого солдата

К слову, CNN накануне опубликовало статью, мол, в Соледаре "критическая ситуация", а ВСУ вроде бы "отступают". В 46 бригаде, комментируя сомнительную информацию, которую распространило иностранное СМИ, ссылаясь на неизвестного солдата, отметили, что в ВСУ ценят каждого солдата.

Призвали доверять только официальным источникам информации. В частности, в Генштабе 13 января сообщалось, что бои за Соледар продолжаются.

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