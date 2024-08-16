Журналисты из Италии опубликовали репортаж из Суджи под контролем ВСУ

В Судже Курской области побывала съемочная группа итальянского телеканала Tg1. Она опубликовала оттуда сюжет.

Так, телеканал Rai1 14 августа распространил сюжет из Суджи Курской области, которая находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

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Итальянские журналисты побывали в Судже

На видео, которое обнародовали в аккаунте телеканала в соцсети X (ранее твитер), итальянская корреспондентка Стефания Баттистини вместе с украинскими военными пересекает границу с Россией с территории Украины. Она проехала по городу бронированным автомобилем.

Так, журналистка проезжала мимо разрушенных российских укреплений и подбитой украинской бронемашины. Наши военные подтвердили, что контролируют Суджу.

"Белгород слева. В следующий раз отвезем вас туда", – сказал украинский воин, когда проезжал мимо дорожного знака.

"Мы добрались до Суджи в Курской области России во время наступления украинской армии. Дома мирных жителей целы. Слышен шум беспилотников", – написала Баттистини на своей странице в соцсети X.

В российском городе съемочная группа из Италии вынуждена была прятаться от дрона. Кроме этого, корреспондентка также поговорила с некоторыми жителями Суджи. Они заявили, что россияне сказали им собраться в одном месте и уехали, бросив их.

Девушка, с которой общалась журналистка, заявила, что военные Вооруженных Сил Украины хорошо к ним относятся.

Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи: смотрите видео