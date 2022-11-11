"Их атаки приносят все больше жертв": ВСУ рассказали, что происходит на самом сложном фронте

Самым сложным фронтом войны России с Украиной остается Восточный. Там самая длинная граница с Россией, а значит, обеспечение работает лучше всего, поэтому россияне постоянно и прибегают к штурмовым действиям.

Такое мнение 24 каналу высказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, как в несокрушимом Бахмуте сгорают оккупанты.

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Восточный фронт – эпицентр самых горячих действий

Череватый рассказал, что Восточный фронт остается эпицентром самых горячих боевых действий. В частности, на Авдеевском, Бахмутском и даже Луганском направлениях за сутки 10 ноября враг штурмовал позиции ВСУ 58 раз. Огонь нашей артиллерии помешал их успеху, так что нашу оборону оккупанты прорвать не смогли.

Враг понес потери. В частности, 82 убитых, 146 раненых,

– отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Гуманитарная ситуация

Он продолжил, что гуманитарная ситуация в таких населенных пунктах, как Соледар, Угледар, Клещеевка, Первомайское, Невельское и т.д., остается очень сложной. Россиянам не важно, куда бить – по военной или гражданской инфраструктуре. Однако главным достижением ВСУ здесь является то, что враг несет бешеные потери.

"У него в среднем от 70 до 100 человек убитыми и еще больше раненых. Враг может терять от нескольких рот до батальона в сутки на этих направлениях. Это очень большие потери, как для XXI века, когда большинство развитых стран пытаются вести вооруженные конфликты максимально используя технику, а не людей", – заметил Череватый.

Россияне попадают в плен

По его словам, кроме ликвидации врага, ВСУ удается брать оккупантов в плен. В частности, на Сватовском направлении было взято в плен 20 новомобилизованных из Подмосковья. Это совершенно немотивированные и необученные военные, которые теряются при первых артиллерийских ударах.

У них военное обучение, как таковое, или минимизированное, или совсем отсутствует,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Логистика врага

Он также сказал, что протяженность Восточного фронта практически 500 км. Это 5 областей, 3 из которых непосредственно граничат с Россией, а значит, враг может постоянно доукомплектовывать войска со своей территории. Еще в 2 из этих 3 областей были созданы квазиреспублики, которые 8 лет выстраивали свою инфраструктуру для нападения на Украину.

Это самый сложный фронт, где россияне сохраняют возможности штурма наших позиций и попытки вести атакующие бои. Однако в то же время мы с каждым днем поражаем все больше их артиллерии, складов с боеприпасами, штабов, скоплений живой силы и техники. Поэтому можно наблюдать, что динамика тех же артобстрелов уменьшилась", – подчеркнул Череватый.

Череватый рассказал, что происходит на самом сложном фронте: смотрите видео

Умения ВСУ

Он добавил, что, сравнивая тактику украинцев и россиян, наши ребята научились воевать совсем иначе, чем оккупанты. Мы давно сражаемся небольшими мобильными группами, применяя принципы мобильной обороны. Мы бьем там, где враг не ожидает.

Мы максимально используем то вооружение, которое у нас есть. Как советское, которое мы идеально знаем и уже давно им воюем, так и новые образцы западного оружия, которых у россиян нет. Те же высокоточные снаряды Excalibur или HIMARS,

– подытожил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

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