Полковник Британии предположил, что будет с Путиным после возможного перемирия

Маловероятно, что западных партнеров Украины интересует судьба Владимира Путина после окончания войны, ведь они сосредоточены на поддержке нашей страны. Однако российского диктатора все же могут ждать 2 варианта развития событий.

Первый станет для него положительным, Путин сможет "выдохнуть" из-за проблем, которые есть в стране из-за войны, второй – стать для него концом. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что мир должен быть на выгодных для Украины условиях.

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Судьба Путина после перемирия

Полковник армии Великобритании предположил, что прекращение огня на линии фронта в Украине может определенным образом спасти Путина, ведь российские оккупанты и россияне в стране-агрессоре находятся в тяжелом положении, Кремль из-за войны имеет много проблем.

Однако в то же время это также может привести к гибели российского диктатора.

Откровенно говоря, нам на Западе действительно безразлично, что произойдет с Путиным. Нас волнует то, что происходит в Украине, и мы хотим увидеть мир как можно быстрее,

– подчеркнул он.

По словам Бреттона-Гордона, судьба российского диктатора после войны – это дело российского народа. Маловероятно, что кто-то в мире не будет спать по ночам из-за мысли о том, что с ним произойдет в будущем.

Полковник армии Великобритании добавил, что война России против Украины еще может продолжаться определенное время.

"Однако никто не хочет видеть больше жертв среди гражданских или военных, чем это необходимо для того, чтобы обеспечить лучший сценарий, которым был бы мир – перемирие и обмен территориями на выгодных для народа Украины условиях", – добавил он.

Кстати, ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет высказал мнение о том, что Путин не может остановить войну из-за риска потерять власть. Если прекратить войну в ближайшее время и отозвать солдат, украинские линии будут полностью заморожены, и там останется определенное количество солдат.