Власть в России слабеет, – Чаленко оценил возможности Путина

На днях информационное пространство вспыхнуло новостями о "смерти" российского президента Владимира Путина. Пока неизвестно, в каком состоянии и где находится настоящий Путин, однако этот вброс поднял немало шума.

Тема смерти Путина слишком гиперболизирована. Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко, заметив, что если кремлевский диктатор действительно умрет, то многие просто не поверят.

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"Во время транзита власти как раз и будут применять двойников. Нам, конечно, нужно дальше группироваться, но то, что власть в России слабеет – очевидно", – подчеркнул Чаленко.

Какую угрозу Путину представляет его возраст и состояние здоровья: смотрите видео

Старый дед

По мнению руководителя Центра анализа и стратегии, окружение президента вражеской страны постоянно тестирует будь то настоящий Путин или двойник. Живой Путин или нет до сих пор остается загадкой, однако возраст и состояние здоровья создают для главы Кремля много проблем.

В последнее время заочных совещаний, где Путин сидит перед монитором, становится все больше. Президент страны-террориста все меньше и меньше общается даже с высшим руководством государства и это свидетельствует о том, что он боится показать слабость. Ведь тогда все сразу начинают говорить о преемнике. К примеру, Михаиле Мишустине или сыне Николая Патрушева, который сейчас занимается аграрной сферой в российском кабмине.

Это самая большая проблема диктатора. Он давно уже не мускулен. Путин просто старый 71-летний дед, которому тяжело продолжать управление страной. Я абсолютно верю в то, что у него есть двойники для определенных мероприятий. Потому что сам он не может все охватить как это необходимо для президента,

– сказал Чаленко.

Российский президент постепенно слабее и перестает отвечать тому, кто должен управлять такой огромной страной. Для Путина его возраст представляет опасность, ведь в действие может вступить пункт конституции страны-террориста по устранению президента от власти из-за состояния здоровья. Поэтому российский диктатор максимально скрывает свое состояние.

Что известно о "смерти" Путина