Тема щодо смерті Путіна занадто гіперболізована. Про це 24 Каналу сказав керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що якщо кремлівський диктатор дійсно помре, то багато хто просто не повірить.

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"Під час транзиту влади якраз й будуть застосовувати двійників. Нам, звичайно, треба далі групуватися, але те, що влада в Росії слабшає – очевидно", – наголосив Чаленко.

Яку загрозу для Путіна становить його вік та стан здоровʼя: дивіться відео

Старий дід

На думку керівника Центру аналізу та стратегії, оточення президента ворожої країни постійно тестує чи то справжній Путін, чи двійник. Живий Путін чи ні досі залишається загадкою, однак вік та стан здоров'я створюють для очільника Кремля багато проблем.

Останнім часом заочних нарад, де Путін сидить перед монітором, стає дедалі більше. Президент країни-терориста все менше й менше спілкується навіть з найвищим керівництвом держави й це свідчить про те, що він боїться показати слабкість. Адже тоді всі одразу починають говорити про наступника. Наприклад, Міхаіла Мішустіна чи сина Ніколая Патрушева, який зараз займається аграрною сферою в російському кабміні.

Це найбільша проблема диктатора. Він давно вже не є мускульним. Путін просто старий 71-річний дід, якому важко продовжувати керування країною. Я абсолютно вірю в те, що в нього є двійники для певних заходів. Тому що самотужки він не може все охопити як це необхідно для президента,

– мовив Чаленко.

Російський президент поступово слабше і перестає відповідати тому, хто має керувати такою величезною країною. Для Путіна його вік становить небезпеку, адже в дію може вступити пункт конституції країни-терориста щодо усунення президента від влади через стан здоров'я. Тому російський диктатор максимально приховує свій стан.

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