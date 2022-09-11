Что делать переселенцам, не получившим помощь от государства

Некоторые внутри перемещенные лица столкнулись с проблемами при оформлении помощи от Украины. Однако это не значит, что они ее не получат.

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые пытались оформить помощь через Дію до 30 апреля, так ее и не получили. Поэтому в Министерстве реинтеграции подчеркнули, что они могут подать повторное заявление.

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Ни один человек не останется без помощи

Это ВПЛ могут сделать удобным для себя способом: либо лично обратиться в орган соцзащиты, либо отправить заявление по почте. И даже если человек не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля, органы соцзащиты обязаны принять повторное заявление и рассмотреть его.

Как отметили в Минреинтеграции, в течение 10 дней с момента получения органом соцзащиты повторного заявления должна быть назначена помощь.

Ни один человек не должен остаться без государственной помощи, если он имеет на нее право!

– подчеркнула вице-премьер Ирина Верещук.

Более того, подтвердить свое проживание в регионах, где продолжаются боевые действия, или на временно оккупированных территориях можно многими способами, и органы соцзащиты не имеют права отказывать в рассмотрении заявлений. Для взятия на учет ВПЛ регистрация места жительства там, откуда происходит перемещение, не является обязательной.



Как подтвердить свое место жительства при постановке на учет ВПЛ/Минреинтеграции

Минреинтеграции призвало обращаться по следующим номерам, если возникают вопросы выплат или проблемы с ними:

15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

+38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с временно оккупированных территорий, WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

Планирует ли правительство приостанавливать выплаты ВПЛ

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский отметил, что сейчас прекратить выплаты могут только тем внутренне перемещенным лицам, которые стали на учет ВПЛ после 24 февраля 2022 года, и в тех регионах, где уже прекратились активные боевые действия. А вот в дальнейшем выплачивать пособие должны только тем лицам, в регионе которых еще продолжаются активные боевые действия. Это также касается украинцев, вставших на учет ВПЛ еще с 2014 года.

Других ограничений в выплатах ВПЛ пока не объявлено, хотя, учитывая экономическую ситуацию в Украине, вполне возможно ожидать уменьшения расходов бюджета на выплаты ВПЛ,

– заметил он.

По словам Владислава Мартынчука, адвоката судебной практики юридической консалтинговой компании "Де-Юре", государство не анонсировало сворачивание программ помощи внутренне перемещенным и другим лицам, пострадавшим в результате войны, и такое уменьшение в ближайшее время маловероятно.

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