В некоторых районах Киева могут слышать технологический шум: что происходит

Вечером 9 января КГГА выложили сообщение, в котором объяснили причину гула в столице. Похожие сообщения киевляне видят не впервые – в прошлом году в ноябре была похожая ситуация.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение КГГА. Еще одной новостью этого дня стало то, что некоторые категории жителей столицы смогут ездить на такси бесплатно. Это стало возможным благодаря внедрению программы "Социальное такси".

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Что шумит в Киеве 9 января

Этот шум технологический. Его могут слышать в некоторых районах столицы с 15:00 до 18:00.

Это связано с регламентными испытаниями оборудования на одном из крупных теплоисточников. Ситуация никоим образом не несет угрозы или рисков – это контролируемый производственный процесс,

– написали в КГГА.

Там попросили горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Конечно, из соображений безопасности не называют ни конкретный теплоисточник, ни районы, где громко.

Другие новости Киева

Во время вступительной кампании четверть абитуриентов выбрала киевские вузы. В МОН назвали столицу магнитом для студентов. Однако заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий не указал конкретные ЗВО, которые стали лидерами среди молодежи.