Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис КМДА. Ще однією новиною цього дня стало те, що деякі категорії жителів столиці зможуть їздити на таксі безоплатно. Це стало можливим завдяки запровадженню програми "Соціальне таксі".

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Що шумить у Києві 9 січня

Цей шум технологічний. Його можуть чути в деяких районах столиці з 15:00 до 18:00.

Це пов'язано з регламентними випробуваннями обладнання на одному з великих теплоджерел. Ситуація жодним чином не несе загрози чи ризиків – це контрольований виробничий процес,

– написали в КМДА.

Там попросили містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Звісно, з міркувань безпеки не називають ані конкретне теплоджерело, ані райони, де гучно.

Інші новини Києва

Під час вступної кампанії чверть абітурієнтів обрала київські виші. В МОН назвали столицю магнітом для студентів. Проте заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький не вказав конкретні ЗВО, які стали лідерами серед молоді.