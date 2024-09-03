Операция "Висла" и Волынская трагедия: почему в Польше разразился скандал из-за слов Кулебы

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Вторую неделю в Польше пылает, но пожар не угасает не от очередного российско-иранского "Шахеда", что в очередной раз безнаказанно залетел на территорию страны. Поводом стали несколько неосторожные слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о так называемой "акции "Висла". Дошло до того, что сейчас первые лица одного из главных союзников Киева в Европе намекают на то, что будут блокировать интеграцию Киева в ЕС.

24 Канал рассматривает анатомию очередного скандала между Украиной и Польшей, дает небольшую историческую справку и предусматривает неоднократное еще возвращение к так называемым "войнам памяти".

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Что об украинских землях Кулеба сказал в Польше

Заявление главы МИД прозвучало 29 августа в польском городе Ольштын во время панельной дискуссии, где украинский министр вместе с польским коллегой Радославом Сикорским участвовали в Campus Polska Przyszłości.

Тогда на вопрос польской участницы мероприятия, когда же Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943 – 1945 годов, министр Кулеба ответил собственным вопросом: а знает ли она об "акции "Висла".

Далее прямая речь чиновника:

Знаете ли вы, что все эти украинцы были принудительно переселены из украинских территорий на проживание в разные места Польши, в том числе и в Ольштын? Если бы мы, политики, начали копаться в истории, качество разговора было бы совсем другим. Мы могли бы вернуться вглубь истории и начать вспоминать все то плохое, что поляки делали украинцам, а украинцы – полякам. Поэтому давайте оставим эти вещи историкам.

Особое внимание здесь к двум словам "украинские территории", за них и ухватились поляки, потому что эти земли сейчас – официально признанная территория Польши.

Впоследствии украинский МИД откорректировал заявление Кулебы, указав, что имело место не слишком удачная трактовка его слов, но было уже поздно. Ящик Пандоры был открыт.

Отвечая на вопрос участницы молодежного форума в Ольштыне, министр иностранных дел Украины говорил о тысячах украинцев, которые в результате преступления коммунистического режима – операции "Висла" – были принудительно переселены из тех районов Польши, где они проживали сплоченной общиной. Именно в этом духе следует понимать его слова об "украинских территориях" (в английском оригинале Ukrainian territories) – то есть территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной. Выражаем сожаление, что некоторые силы, которые не заинтересованы в дружеских украинско-польских отношениях, пытаются поместить слова министра в контекст якобы территориальных претензий, которых глава украинского внешнеполитического ведомства никогда не высказывал и не мог высказать,

– реакция и уточнения МИД Украины относительно слов министра Кулебы.

Нужно ли было Кулебе так отвечать? Если хочешь поссориться – да, тогда это блестящий ответ, потому что напоминает другой стороне, что к ней самой есть вопросы. О них – чуть дальше.

Если же разговор идет с едва ли не главным партнером в Европе и ближайшим союзником, то, вероятно, стоит действовать более дипломатично. Поэтому имеем ситуацию, когда украинский министр все сказал правильно, но все равно оказался не прав.

Как следствие, сейчас Кулебу в Польше называют "националистом", очевидно, вкладывая в этот термин какой-то негативный контекст, предлагают сделать персоной нон грата и переносят ярость на всю Украину, которую открыто называют неблагодарной.

Во-первых, точно не стоило говорить об "украинских землях", потому что существует статус-кво о границах 1991 года, которые должны быть неприкосновенными. На этом построен весь международный порядок. Когда ты против этого, то ты – Россия, то есть агрессор, то есть изгнанник и должен получить санкции и другие наказания. Так, все мы знаем, что Курщина, Брянщина и Кубань – то этнические украинские земли, как и Берестейщина, кстати.

Всем известно, что Подляшье, Лемковщина, Надсяння и Холмщина – также. Из уроков истории мы знаем, что Хелм – это Холм, его основал король Даниил, там родился Грушевский, но сейчас это территория Польши и этого не изменить, поэтому не следует говорить о "украинских землях", особенно тем, кого годами растравливали ресентиментом, как основным элементом государственной культурной политики.

Можно ли было ответить иначе?

Здесь также все просто. За минуту до слов Кулебы его польский коллега – министр Радослав Сикорский (кстати, муж блестящей исследовательницы украинской истории 20 века Энн Эплбом) ответил довольно осторожно, с обобщениями и, главное, вполне безопасно.

Можно или беспокоиться о том, что соседи нанесли друг другу в прошлом, и таких тем всегда будет хватать, или же подумать, как предотвращать подобное в будущем и бороться с общим врагом,

– к дипломатическому ответу Радослава Сикорского ни у кого вопросов не возникло.

Правда, он все равно попал под "дружественный огонь" из-за того, что промолчал и не упрекнул Кулебу.

Конечно, рано или поздно к вопросам истории все равно придется вернуться, потому что кроме недовольной Польши есть еще более недовольная Венгрия. Но это разговоры точно не ко времени. Поэтому украинскому министру нужно было сделать то же, что и Сикорский. Тогда бы он поехал дальше в Брюссель без лишней головной боли.

Ведь сейчас перед украинской дипломатией стоят гораздо более важные вопросы, чем утоление истерик ближайших соседей. Как, к примеру, разговор о снятии табу на удары западным оружием по территории России.

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Как на скандал официально отреагировали в Польше

Разогнать со слов Кулебы громкий скандал было в Польше чрезвычайно просто – слова украинского министра снова объединили польскую нацию, разделенную после осенних выборов, жаль, что этим клеем снова стал ресентимент – оружие побежденного в ноябре 2023 года "ПиС". Сейчас же буквально то же самое уже говорит едва ли не самый большой друг Украины в Польше – Дональд Туск.

Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны – это не только вопрос границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов... Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, которые касаются политической и исторической культуры,

– премьер Туск фактически угрожает Украине.

В той же речи Туск напомнил, что образование европейской унии было бы невозможным без исторического взаимопонимания между Францией и Германией. Здесь он бесспорно прав, правда, далее Туск вспомнил о таком же примирении между Германией и Польшей.

И здесь ему лучше было бы промолчать или уже вспомнить о собственном популизме и унаследованном от предыдущего правительства желании получить от немцев триллион евро компенсации за оккупацию времен Второй мировой и постоянное выкручивание рук немцам, которые, кстати, были главными лоббистами Польши при ее вступлении в ЕС. Но сейчас Польша ведет себя, словно это она организовала Европейское объединение угля и стали.

Это может быть хорошим для избирателей, но со стороны выглядит нелепо. Впрочем, так всегда бывает, когда пытаешься открыть очередной "исторический фронт". И нет разницы, кто ты – фанат Рюрика с КГБ или свидетель "геноцида на Волыни" и 1 триллиона евро компенсаций, вопрос которых уже давно закрыт. Однако те, кто развязывает исторические войны, почему-то забывает, что главным оружием в этих спорах является бумеранг. Да, тот самый, что всегда возвращается к тебе.

А существует ли запрет на эксгумацию на Волыни

Интересно, что свежее заявление Туска почти повторяет заявление уже бывшего чиновника, заместителя министра иностранных дел Польши Павела Яблонского. Тот 7 ноября 2023 года заявил, что без "покаяния" перед Польшей Украине не стать членом ЕС. Естественно в ход пошел аргумент об эксгумации.

По нашему мнению, без решения этого дела, и многие украинцы понимают это, Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. Поэтому мы будем подчеркивать, что без решения этого дела долголетнее примирение с Украиной невозможно. Я не люблю говорить об условиях, я говорю, какова реальность. Если мы хотим быть в одном союзе со страной, с которой мы имеем существенный спор, то этот спор должен быть решен, потому что иначе трудно будет сотрудничать,

– Яблонский в эфире Radio ZET готовится выкручивать руки союзникам.

Как видим, ничего нового. "Вопрос эксгумаций" – это тема политических манипуляций в Польше, которыми ранее были тема украинского зерна и экспорта.

Если отбросить политическую "мишуру" и поставить в этом вопросе точку, стоит разобраться в проблеме. Тогда откроется немало интересного.

Например, что на самом деле никакого украинского запрета на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943 – 1945 годов не существует в природе. Более того, она уже несколько лет ведется и финансируется государством Украина. Но в Польше вокруг этого сделали огромный миф и из этого каждый раз, словно кроликов из фуражки, вынимают все новые и новые скандалы.

Еще осенью, во время очередного обострения поляков, глава украинского Института Национальной Памяти Антон Дробович объяснял:

Уважаемые представители польского МИД должны уточнить, что они имеют в виду, потому что с эксгумациями все в порядке, у нас нет никаких запретов на эксгумацию и никаких юридических препятствий для их осуществления. Более того, буквально недавно закончились поисковые работы на одном из участков, по которому был запрос Польши (поисковые работы в ныне несуществующем селе Пужники Тернопольской области – 24 Канал).

Почему тогда поляки так возмущаются?

Потому что существует просьба Украины о зеркальных действиях Польши на ее территории, то есть – раскопки и эксгумация жертв событий Волынской трагедии, а также чествование их памяти. Польша уже длительное время умышленно игнорирует двусторонние соглашения по охране мест памяти и не выполняет свои обязательства, а польская полиция не ищет вандалов, которые активно уничтожают существующие памятники жертвам трагических событий польско-украинского конфликта времен Второй мировой.

Этот саботаж делается, потому что в противном случае будет разрушен польский миф о "Волынской резне" поляков, как исключительно жертв и вообще о геноциде, развязанном украинцами на ровном месте.

Сейчас официальная Варшава утверждает, что в 1943 – 1945 годах на территории Волыни произошел геноцид сугубо польского населения, жертвами которого стали, внимание, 500 000 человек. Этому тезису (несмотря на то, что он благодаря местному Институту Памяти и активной пропаганде очень популярен в польском обществе и сейчас воспринимается как неоспоримая аксиома) противоречат исторические факты, на которые в Польше хотят закрыть глаза.

Потому что это очень хорошо объявить Клима Савура украинским Ратко Младичем, а Степана Бандеру, который к Волынской трагедии вообще не имеет никакого отношения, украинским Милошевичем, но что делать с Армией Крайовой, которая имеет на руках не меньше крови украинцев, чем воины УПА польской? Как быть с проблемой, что с точки зрения международного права, все участники Волынской трагедии (кроме немцев) были гражданами Речи Посполитой? Можно ли забывать о межвоенной "Польше Б", колонистов-кресовян (фактических колонизаторов), пацификации Украины и других неприятных страницах истории?

Неудивительно, что Киев имеет собственный взгляд на события. Позиция Украины по этому вопросу заключается в том, что хронологические и географические границы трагедии следует расширить. То есть не нужно ограничиваться только Волынью (которая была лишь эпизодом кровавого противостояния), но вспомнить и о Галичине, где с 1942 года польские партизаны из Армии Крайовой начали массовые убийства гражданских украинцев, ответом на которые в следующем году стали события на Волыни.

Также украинские историки справедливо ставят под вопрос количество жертв среди поляков (потому что 500 000 – цифра, явно взята из воздуха), требуют учитывать украинские жертвы и считают добавить к этому контексту и операцию "Висла". Собственно, о ней и сказал министр Кулеба. И это очень болезненная тема для польского общества, которое предпочитает видеть жертвой себя, но не желает слышать никаких обвинений в свой адрес.

Конечно, не нужно никого выгораживать. Этим, например, любил заниматься предыдущий топ-менеджмент Украинского Института Нацпамяти, но поэтому он сейчас и пошел в большую политику.



Должен быть беспристрастный и объективный анализ фактов и поиск истины. Но он возможен только при согласии двух сторон. И именно в дискуссии рождается истина.

Акция "Висла", от которой у польских союзников так пылает

Это до сих пор малоизвестная, но очень трагическая страница истории 20 века.

В апреле 1947 года СССР и Польская Народная Республика провели массовую депортацию украинцев с их действительно исторических земель, которые в результате сталинского "нарезания новых границ" после Второй мировой оказались за пределами УССР в составе ПНР.

Акция "Висла" – смотрите видео:

По своему характеру "акция "Висла" – отнюдь не добровольное переселение, а принудительная депортация представителей одной конкретной нации, то есть – акт геноцида. Такое же делал Сталин против крымских татар или чеченцев и ингушей в 1944-м.

Но если против последних СССР совершал это преступление самостоятельно, то в 1947 году вместе со своими польскими коллаборационистами, точнее – их руками, депортацию украинцев провели 7 польских дивизий, 3 отдельных полков, тысячи полицейских и представителей сил безопасности.

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Почему это неприятная правда для Польши

Признание поляками преступлений во время "Вислы" невозможно, потому что влечет за собой также и признание преступлений во время другого "охранного мероприятия" – насильственного переселения этнических немцев с территории современной Польши в 1946 году. И далеко не только так называемых "судетских немцев", речь о миллионах людей.

Собственно, на их места польские коммунисты и завозили эшелоны с украинцами. "Права человека" – нет, не слышали. В современной Польше это называется "добровольное переселение" и, так, о нем предпочитают не вспоминать, потому что как-то неудобно требовать триллион.

Отметим, что не только Польша проводила депортацию немцев после завершения Второй мировой, так поступали все страны Восточной Европы. Та же Чехословакия, например. Но никто в Праге сейчас не кричит о каких-то там репарациях от государства, которое не является правопреемницей Германии Гитлера, потому что хорошо знают о "правиле бумеранга". Потому что если Польша требует от современной Германии денежную компенсацию за преступления времен Третьего Рейха, то логично, чтобы с нее самой спросили за акт геноцида в отношении украинцев и самих немцев.

Но нет – в Польше так не считают. В 2023 году польский Институт Нацпамяти провел собственное расследование операции "Висла" и заявил, что во время ее проведения признаков преступления против человечности обнаружено не было – массовая принудительная эвакуация была неким "охранным мероприятием".

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Напомним, что речь о насильственной депортации 140 000 украинцев, во время которой только по официальным польским данным 173 украинцев расстреляли, а 3 села сожгли дотла. Зато реальное количество жертв могло идти на тысячи, однако эту правду мы, похоже, не узнаем, потому что поиски и эксгумации не проводятся. А почему же проводить, это же "охранное мероприятие"?

К сожалению, украинцы здесь не единственные жертвы официальной польской политики памяти. Ранее от нее пострадали евреи. Потому что польские власти в 2018 году официально запретили отождествлять поляков с участниками Холокоста. Из-за этого закона Польша изрядно получила на орехи от Израиля, но поскольку Тель-Авив шантажировать блокировкой вступления в ЕС не получилось, это история в польском обществе менее популярна.

Но от этого закона историческая правда не изменится. Потому что можно запретить отождествлять поляков и Холокост, но кто же тогда убивал евреев в городке Едвабне (во время погрома 10 июля 1941 года, который совершили местные жители во главе с мэром, было убито не менее 250 человек, всего за все время в Едвабне убили более 1000 евреев)? Или в других польских населенных пунктах, нанесенных на кровавую карту Холокоста? Почему польские историки буквально затравили своего коллегу Януша Гросса, который раскрыл эту неприемлемую правду?

В 2001 году президент Квасьневский официально извинился от имени Польши за это преступление, но 20 лет спустя официальная Варшава снова делает вид, что не имеет к этому отношения. Зато принимает скандальный закон "о бандеризме" и требует от Украины постоянных и даже церемониальных извинений в форме раскаяния.

Напомним, что извинения по единственной возможной формуле "извиняемся и просим прощения" уже давно принесены (кстати, по инициативе Польши). Это сделали еще президент Кучма и его коллега Квасьневский в 2003, впоследствии в 2006-м то же самое делали президенты Ющенко и Качиньский, открывая совместный памятник замученным и украинцам, и полякам.

Впоследствии так же извинялись президенты Порошенко и Зеленский, украинские церковные иерархи и тому подобное. Казалось бы, достаточно, но нет, каждый раз требуют новых и новых извинений. Правда, уже только от нас, потому что себя в Польше давно уже простили.