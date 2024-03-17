Голубь мира стал ястребом европейской политики: что западные СМИ пишут о последних заявлениях Макрона

Президент Франции был одним из тех политиков, которые после начала полномасштабного вторжения ставили вопрос, как сохранить лицо Путину. Понадобилось около 2 лет, чтобы из голубя-миротворца Эммануэль Макрон превратился в ястреба, чей жесткий тон пугает западные элиты и заставляет их выходить за рамки стандартного мышления.

Хотя и у скептиков возникает логичный вопрос: действительно ли Макрон планирует подкреплять свои слова отводными действиями? В этом материале 24 Канал анализирует последние заявления главы Елисейского дворца, а также показывает, что об этом пишут мировые медиа.

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Париж не сбавляет градусов

За последние недели Макрон впервые всколыхнул информационное пространство, когда 26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже не стал исключать возможную отправку войск НАТО в Украину. Хотя и президент Франции признал, что нет консенсуса у западных лидеров по этому вопросу, его слова вызвали оживленные дискуссии в демократическом политикуме и закрепили старт процесса поиска согласия.

Макрон снова отказывается исключать наличие западных войск в Украине,

– пишет газета The Washington Post уже 14 марта, после большого разговора Макрона с каналами TF1 и France 2. В то же время журналисты указывают, что президент Франции пока что определяет такой шаг как ненужный.

Далее самые главные заявления из интервью Макрона для французских телеканалов.

"Россия не может и не должна выиграть войну". Макрон убежден, что потенциальная победа Кремля повлечет угрозу для Франции и всей Европы. В его представлении эта война является экзистенциальной – то есть борьбой за существование.

Макрон убежден, что потенциальная победа Кремля повлечет угрозу для Франции и всей Европы. В его представлении эта война является экзистенциальной – то есть борьбой за существование. "Путин перешел все границы". Французский лидер критикует западных коллег за то, что они установили ограничения в риторике в отношении Москвы в то время, когда главарь Кремля нарушает все нормы: "Мы наложили слишком много ограничений на свой словарный запас".

Французский лидер критикует западных коллег за то, что они установили ограничения в риторике в отношении Москвы в то время, когда главарь Кремля нарушает все нормы: "Мы наложили слишком много ограничений на свой словарный запас". "Мы делали то, чего не собирались". Макрон констатирует, что западные лидеры часто определяли некоторые политические шаги как невозможные, а потом в конце концов на них все равно шли: "Два года назад мы говорили, что никогда не будем отправлять ракеты и самолеты, но мы это сделали. Мы не в скалолазании. Мы не воюем с Россией. Мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить".

Макрон констатирует, что западные лидеры часто определяли некоторые политические шаги как невозможные, а потом в конце концов на них все равно шли: "Два года назад мы говорили, что никогда не будем отправлять ракеты и самолеты, но мы это сделали. Мы не в скалолазании. Мы не воюем с Россией. Мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить". "Конец беспечности". Президент упомянул, что между французским Страсбургом и украинским Львовом менее 1500 километров. Макрон акцентировал, что война продолжается на Европейском континенте и влияет на жизнь обычных людей. При таких обстоятельствах нельзя жить беззаботно.

Президент упомянул, что между французским Страсбургом и украинским Львовом менее 1500 километров. Макрон акцентировал, что война продолжается на Европейском континенте и влияет на жизнь обычных людей. При таких обстоятельствах нельзя жить беззаботно. "Мы никогда не пойдем в наступление". Французский лидер в любом случае исключает возможность инициативы со стороны Парижа относительно прямого столкновения с российской армией, но с интригой комментирует вопрос отправки западных войск в Украину: "У меня есть причины не озвучивать конкретику. Я не собираюсь выставлять это на обозрение (Путину – 24 Канал)".

Французский лидер в любом случае исключает возможность инициативы со стороны Парижа относительно прямого столкновения с российской армией, но с интригой комментирует вопрос отправки западных войск в Украину: "У меня есть причины не озвучивать конкретику. Я не собираюсь выставлять это на обозрение (Путину – 24 Канал)". "Чтобы в Украине был мир, не надо быть слабым". По словам Макрона, западный мир должен "прозрачно смотреть на ситуацию", и должен "сказать с решимостью, волей, смелостью", что готов вложить средства для достижения общей цели – не дать России победить.

По словам Макрона, западный мир должен "прозрачно смотреть на ситуацию", и должен "сказать с решимостью, волей, смелостью", что готов вложить средства для достижения общей цели – не дать России победить. "2024-й должен стать годом прорыва". Макрон отмечает, что украинское контрнаступление не достигло желаемого успеха, что знаменовало определенные изменения в подходе к восприятию ситуации. Он отмечает, что российская армия усиливает наступление, но добавляет, что в течение 2024 года нужно сделать все возможное.

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Мировая пресса тиражирует Макрона

Politico в заголовке своего материала о французском президенте называет его взгляд на российско-украинскую войну "ястребиным". Аналитики акцентируют на том, что глава Елисейского дворца "отказывается отказываться" отправлять западные войска в Украину.

В то же время, по мнению издания, главная цель недавнего интервью – привлечь французскую общественность к стратегии Макрона, склонив общественное мнение к официальной риторике Парижа.

Если бы Россия выиграла, жизнь французов изменилась бы. У нас больше не было бы безопасности в Европе,

– цитирует Politico слова французского президента.

По состоянию на март 2024 года, похоже, что французское общество не вполне поддерживает Макрона. В опросе, учтенном центром Odoxa, 68% респондентов во Франции назвали комментарии Макрона относительно западных войск в Украине "неправильными".

Журналисты Politico также акцентируют на том, что большая часть населения Франции обеспокоена превращением такой мощной страны, как Россия, в противника. Вместе с тем они остерегаются усиления напряжения между Парижем и Берлином. Собственно, формулировки немецкого канцлера Олафа Шольца относительно Путина не такие радикальные, в отличие от заявлений Макрона.

А вот журнал Foreign Policy называет французского президента "печально известным в Европе политиком" с радикальными предложениями, голос которого звучит довольно-таки одиноко. Аналитики предполагают, что Макрон имел целью продвинуть вперед дискуссии на Западе по российско-украинской войне, но ставят под сомнение результативность его риторики.

Если Макрон действительно серьезно относился к возможности размещения европейских войск в Украине, его подход оставляет желать лучшего. Ему, например, следовало координировать действия по крайней мере с несколькими ключевыми союзниками... Шаги Макрона отклонили европейские лидеры, их придется убеждать за кулисами. Вообще публичные упреки и выступления в стиле Макрона мало приносят пользы.

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Однако все же эксперты признают, что президенту Франции удалось захватить заголовки западных газет и таким образом отвлечь внимание от того, что Париж не находится среди лидеров в оказании помощи Украине. По данным Кильского института мировой экономики, Франция занимает всего 22-е место среди 27 членов Европейского Союза по объему помощи Украине в отношении к ВВП.

"Если Франция хочет лидировать в европейской безопасности, ей следует меньше сосредотачиваться на попытках раздувать идею войсками, а больше – на сотрудничестве с имеющейся контактной группой по вопросам обороны Украины, чтобы прислать Киеву больше военной поддержки, в частности французское оружие и технику. Пока не поздно", – подчеркивают эксперты.

Веймарский треугольник стремится к согласию

Ранее на этой неделе французские законодатели в обеих палатах проголосовали за соглашение по безопасности с Украиной. Таким образом Париж подтвердил поддержку заявки Киева на вступление в НАТО. Кроме того, Франция пообещала финансовую и военную помощь Украине.

Сразу после резонансного интервью 15 марта Эммануэль Макрон отправился в Берлин, чтобы, как пишет The New York Times, сгладить разногласия между Францией, Германией и Польшей относительно видения российско-украинской войны.

Эти три страны известны как Веймарский треугольник: Берлин представлял немецкий канцлер Олаф Шольц, а Варшаву – польский премьер-министр Дональд Туск. Следует сказать, что после слов Макрона относительно западных войск в Украине эти два государства решительно отвергли соответствующую инициативу.

Макрон хотел развеять беспокойство по поводу того, что франко-германский "двигатель Европы" распыляется. Встречи закончились улыбками, но увенчались малой результативностью по вопросам, по которым Берлин и Париж разошлись,

– пишет газета.

Именно The New York Times вспоминает о Макроне как об одном из европейских голубей мира в прошлом. По словам аналитиков, французский лидер, чувствуя себя униженным из-за своего первоначального контакта с Путиным, стал крупнейшим политическим ястребом за последние два года.

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Также журнал The Economist соглашается, что Макрону, Шольцу и Туску удалось всего частично показать "счастливое лицо" после переговоров. Лидеры трех стран объявили перечень договоренностей по усилению поддержки Украины, которые предусматривали незначительные уступки со всех сторон, в частности это:

создание коалиции по вооружению дальнего действия;

использование замороженных российских средств для покупки оружия;

согласование позиции о недопустимости инициирования эскалации.

Несмотря на скептицизм, эксперты выражают надежду на будущее относительно результативности договоренностей между Макроном, Шольцем и Туском. Специалисты из The Economist называют Францию сильнейшей стратегической державой Европы, Германию – страной с чрезвычайно сильной экономикой, а Польшу – европейским оплотом против России и государством с самой динамичной экономикой.

Если эти три составляющие удастся объединить, подкреплять слова действиями, то сомнений в победе света над тьмой быть нет.