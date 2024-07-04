Хотим увидеть что-то похожее на приглашение в Альянс, – Зеленский о саммите НАТО

Уже вскоре в Вашингтоне состоится очередной саммит НАТО. На фоне этого президент Украины выступил с заявлением относительно членства нашего государства в Альянсе.

Владимир Зеленский в интервью рассказал, что Украина хотела бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО во время саммита Североатлантического альянса. Напомним, что он начнется уже 9 июля и продлится три дня.

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Украина хочет получить приглашение в НАТО

Украинский президент рассказал, что на саммите Североатлантического альянса он будет продвигать передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, а также подписание новых соглашений о гарантиях безопасности.

По его словам, наше государство также хочет получить приглашение вступить в НАТО. Впрочем, как пояснил Владимир Зеленский, пока понятно, что этого пока не произойдет.

Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение. Это было бы знаком того, что никто не боится Путина и все уверены в лидерстве Соединенных Штатов,

– подчеркнул он.

К слову, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Вооруженных Силах Украины лучше ситуация с живой силой, чем несколько месяцев назад. Однако новое контрнаступление – это вопрос вооружения бригад.

Хотя президент Украины высоко оценил пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов, одобренный Конгрессом США в этом году, он заметил, что доставка оборудования на фронт занимает слишком много времени.