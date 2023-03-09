Им трудно понять логику войны в Украине, – Череватый ответил на заявление генсека НАТО о Бахмуте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. В ВСУ прокомментировали слова генсека Альянса.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона ответил на заявление Столтенберга. Об этом пишет 24 Канал.
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Череватый напомнил о заявлениях Запада в начале вторжения
В частности, Череватый отметил, что у него есть определенный опыт общения с экспертами штаб-квартиры НАТО. Военный заметил, что Североатлантический союз имел отношение к войне в бывшей Югославии. Однако масштабы этого конфликта отличаются от ситуации в Украине, отметил представитель ВСУ.
Они привыкли к таким стабилизационным миссиям, учебным, миротворческим. Поэтому по моему убеждению: им трудно понять войны здесь. Они с чисто прагматическими, сухими расчетами к этому подходят. Иногда не понимая, что украинцы уже год в таком сверхмощном военном конфликте выработали гораздо большую устойчивость, нестандартность, гораздо большую мощность тактических решений,
– заявил спикер.
Череватый подчеркнул, что к таким заявлениям нужно относиться с уважением. Однако он считает, что НАТО не до конца понимает ситуацию. Он вспомнил, как в начале войны Запад считал часы до того, как рухнет Киев.
Что сказал Столтенберг о Бахмуте
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. Он отметил, что Россия в течение нескольких месяцев бросала на это направление все новую живую силу и технику.
- Он призывает Запад усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что прогнозировать военные действия – это неблагодарное дело. Маляр подчеркнула, что бои в Бахмуте истощают врага и призвала доверять только военным.
- В ежедневном отчете Института изучения войны отмечают, что оккупационные войска заняли восточную часть Бахмута после контролируемого тактического отступления ВСУ. Однако перспектив на серьезный успех в этом направлении у них нет.