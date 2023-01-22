Угроза новой ракетной или дроновой атаки, где противник пытался наступать: главное от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уже 333-е сутки защищают страну от российской агрессии. На Востоке страны продолжаются адские бои.

О главных событиях на фронте и ситуации в разных направлениях – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления

Российские захватчики снова пытались вести наступательные действия на Авдеевском Бахмутском и Лиманском направлениях. На других участках оккупантам не остается ничего, как обороняться.

Угроза нового удара с использованием ракет или дронов-камикадзе сохраняется. За прошедшие сутки враги нанесли:

1 ракетный удар;

27 авиационных;

55 обстрелов из реактивных систем залпового огня

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