Угроза новой ракетной или дроновой атаки, где противник пытался наступать: главное от Генштаба

22 января 2023, 07:09
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уже 333-е сутки защищают страну от российской агрессии. На Востоке страны продолжаются адские бои.

О главных событиях на фронте и ситуации в разных направлениях – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления

Российские захватчики снова пытались вести наступательные действия на Авдеевском Бахмутском и Лиманском направлениях. На других участках оккупантам не остается ничего, как обороняться.

Угроза нового удара с использованием ракет или дронов-камикадзе сохраняется. За прошедшие сутки враги нанесли:

  • 1 ракетный удар;
  • 27 авиационных;
  • 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня

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Автор: Лілія Траспетрихіна