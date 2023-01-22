Угроза новой ракетной или дроновой атаки, где противник пытался наступать: главное от Генштаба
22 января 2023, 07:09Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины уже 333-е сутки защищают страну от российской агрессии. На Востоке страны продолжаются адские бои.
О главных событиях на фронте и ситуации в разных направлениях – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления
Российские захватчики снова пытались вести наступательные действия на Авдеевском Бахмутском и Лиманском направлениях. На других участках оккупантам не остается ничего, как обороняться.
Угроза нового удара с использованием ракет или дронов-камикадзе сохраняется. За прошедшие сутки враги нанесли:
- 1 ракетный удар;
- 27 авиационных;
- 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня
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