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Окупанти продовжують безуспішні спроби наступу

Упродовж доби російські загарбники знову намагалися вести наступальні дії на Авдіївському Бахмутському та Лиманському напрямках. На інших ділянках окупантам не залишається нічого, як оборонятися.

Загроза нового удару з використанням ракет чи дронів-камікадзе зберігається. Минулої доби вороги завдали:

1 ракетний удар;

27 авіаційних;

55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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