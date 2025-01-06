Курское направление станет ключевым в войне России против Украины. Если оккупантам не удастся вернуть Курщину под свой контроль до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, то Владимир Путин окажется в невыгодном положении.

Неспособность Путина освободить Курскую область – это удар по его власти. Это 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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Серьезный удар по власти Путина

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что потеря Курщины была сокрушительным ударом для Кремля. Одна из причин того, что Путин сейчас отступает и ищет выход, заключается в том, что он делал ставку на возвращение Курска. Однако врагу это не удалось.

Российская 810-я бригада морской пехоты была полностью уничтожена украинскими силами. Бригада была передислоцирована. Это повлечет пробел, который потенциально украинские военные смогут использовать.

Поэтому его неспособность освободить эту область – это еще один серьезный удар по позициям и власти Путина. Если он не сможет вернуть себе Курскую область до момента, когда президент США Трамп придет к власти, он снова окажется в невыгодном положении,

– сказал полковник армии Великобритании в отставке.

ВСУ осознают, насколько важным является Курское направление и значительно усилили этот район. Украинским защитникам удалось достичь значительных военных успехов за последние несколько дней и недель.

"Итак, Курск здесь является ключевым. На данный момент украинские военные находятся на передовой в Курске. Нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время", – считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.