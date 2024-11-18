От Bluesky до Threads: почему миллионы людей уходят из соцсети Маска Х после выборов в США

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Соцсеть Bluesky, конкурент экс-твитера, за неделю после выборов президента в США добавила новых 700 000 пользователей. А общее число подписчиков выросло до 15 миллионов. В основном американские пользователи массово уходят из X в поисках новых, более качественных платформ.

Это уже вторая массовая миграция с X. Первая состоялась в 2022 году, когда тогдашний Twitter приобрел бизнесмен Илон Маск, переименовав соцсеть на X. В планах Маска было создание "суперприложения". Однако спустя более двух лет X стал местом, где с помощью искусственного интеллекта распространяются фейки.

24 Канал собрал информацию о массовой миграции с X и пишет, какие есть альтернативы твитеру.

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Взрывной рост Bluesky

Соцсеть для коротких сообщений Bluesky 13 ноября превысила отметку в 15 миллионов пользователей на фоне резкого роста количества регистраций после президентских выборов в США. Пользователи ищут платформу, которая не принадлежит Илону Маску, а еще одна причина – "свифти", поклонники певицы Тейлор Свифт, должны искать новую соцсеть, где не будут сталкиваться с буллингом. Все из-за того, что Трамп публично заявил, что ненавидит Свифт, а Маск вложил более 100 миллионов долларов в поддержку кандидата-республиканца.

По состоянию на 15 ноября этот показатель вырос до 16,5 миллиона, говорится на сайте для отслеживания статистики, созданном разработчиком Bluesky Jaz с помощью Bluesky API.

Соцсеть, которая работает на децентрализованном протоколе AT, получила около миллиона новых пользователей за неделю. Как рассказала The Verge главный операционный директор Bluesky Роуз Ван, большинство новых пользователей, которые пришли на платформу, – из США. Приложение Bluesky сейчас занимает первое место в App Store, за ним следуют Threads, ChatGPT и приложение Google.

Еще один аналог твиттера, Threads от Meta, все еще опережает Bluesky – недавно соцсеть достигла отметки 275 миллионов пользователей ежемесячно, которых становится больше на миллион в день. Но Bluesky предлагает совсем другой опыт пользования: в то время как Threads использует общие для Meta алгоритмы предпочтений, Bluesky предлагает пользовательские алгоритмы в дополнение к рекомендациям. К тому же оба сервиса не показывают рекламу.

Новые функции, которые недавно ввел Bluesky, включают публикацию видео, закрепленные сообщения и специальные шрифты. Также есть "антитоксичные" функции, которые позволяют убрать цитаты своих сообщений у других пользователей.

Как работает Bluesky и кто ее создал

Bluesky – это соцсеть с функционалом, похожим на X, Facebook и Instagram. Пользователи могут создавать профили, следить за другими аккаунтами, ставить лайки, делать репосты и отправлять личные сообщения. Bluesky предлагает возможность выбирать различные ленты на основе интересов: можно просматривать посты от подписанных аккаунтов или выбирать темы, например науку, садоводство или "фото котиков".

Bluesky началась как проект в 2019 году, когда тогдашний CEO Twitter Джек Дорси объявил о намерении создать независимый протокол для соцсетей. Идея заключалась в том, чтобы сделать соцсети более конкурентоспособными и предоставить пользователям больше свободы, в отличие от централизованных платформ.

Этот проект перерос в компанию Bluesky в 2021 году. Twitter прекратил финансирование Bluesky после того, как Илон Маск купил компанию в 2022 году, но Bluesky удалось привлечь $15 миллионов инвестиций в октябре.

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Дорси покинул совет директоров Bluesky в прошлом году. Он недавно раскритиковал компанию за то, что она стала более традиционным бизнесом, а не создает действительно децентрализованный протокол.

Bluesky повторяет все ошибки, которые мы делали как компания,

– сказал Дорси в мае 2024 года.

Что означает "децентрализованная" сеть Bluesky работает на основе AT Protocol – открытой технологии, которую можно использовать для создания собственных социальных сетей. Это означает, что пользователи Bluesky могут взаимодействовать с пользователями других сетей, построенных на том же протоколе. Например, можно перейти на другую сеть и сохранить свои подписки, посты и данные.



На сегодня более 100 приложений построены на базе AT Protocol. Сначала Дорси надеялся, что Twitter также присоединится к этому протоколу, но после покупки Маском эти планы были отменены.

На старте регистрация в Bluesky была возможна только по инвайтам. Это объясняли желанием избежать технических проблем, а не эксклюзивностью. Сейчас сеть открыта для всех желающих.

Станет ли Bluesky новым Twitter? Пока рано говорить об этом, поскольку платформа значительно меньше X, которая тоже переживает всплеск активности, по словам Маска. Кроме того, появились другие конкуренты, например Threads от Meta, которая уже насчитывает 275 миллионов пользователей и может вскоре начать показывать рекламу. Другие соцсети, как Mastodon, также имели короткие периоды популярности, но быстро потеряли ее. Сейчас Bluesky набирает популярность, но сможет ли она удержать ее – остается вопросом.

Что не так с Threads

В последнее время соцсеть Threads от Meta стала инкубатором конспирологических теорий о мошенничестве на выборах – их распространяют пользователи с либеральными взглядами, пишет UserMag. Они распространяют сомнения относительно подсчета голосов в ключевых штатах, обвиняют Джо Байдена в сговоре для сознательного поражения демократов, чтобы в конечном итоге скомпрометировать Дональда Трампа, и заявляют о вмешательстве России в избирательные технологии.

Одна из самых распространенных конспирологий коснулась Илона Маска: его обвиняют в том, что он через свою компанию Starlink якобы взломал избирательные системы. Распространение таких теорий на Threads показывает, как отказ Meta от приоритета журналистского контента создал вакуум для дезинформации. Это свидетельствует о том, что даже либералы все чаще не могут отличить факты от вымыслов в современном информационном хаосе.

Автор книги о QAnon, крупнейшей американской конспирологической сети, Майк Ротшильд отмечает:

Теории заговора всегда возникают, когда люди не хотят признавать реальность. Они ищут объяснения, которые оправдают их веру в политического лидера.

По мнению аналитика из The Atlantic Чарли Варцела, современный "постправдивый" интернет превращается в место, где можно "выбрать свою реальность", где люди отдают предпочтение альтернативным версиям событий, игнорируя реальные проблемы, такие как природные катаклизмы или политические кризисы.

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Рост конспирологии среди либералов даже получил название BluAnon по аналогии с ультраправой сетью QAnon. Согласно исследованиям, теории заговора на Threads набирают популярность, поскольку обе политические стороны все чаще прибегают к альтернативным версиям реальности.

Общее отрицание правды подрывает не только доверие к журналистам, но и сами основы демократии, ведь без доверия к проверенным фактам общество становится уязвимым к авторитаризму и пропаганде.

Как происходила массовая миграция из Twitter в 2022 году

После покупки Twitter Илоном Маском за 44 миллиарда долларов в 2022 году пользователи начали массово искать альтернативы соцсети. С момента закрытия сделки соцсеть охватил хаос: Маск активно способствует распространению теорий заговора, на платформе стремительно растет количество антисемитских высказываний, появилась платная верификация аккаунтов. К 2024 году соцсеть так и не оправилась от радикальных изменений после поглощения.

По данным Dewey Square Group, как пишет Business Insider, в 2022 году главным направлением миграции из твиттера стала соцсеть Mastodon, которая ежемесячно становилась пристанищем для около 1,5 миллиона новых пользователей.

Mastodon, создана немецким разработчиком Евгением Рочко в 2016 году, позиционирует себя как "социальная сеть, которая не продается". Платформа является децентрализованной и открытой – это означает, что нет единого сервера или компании, которая бы ею управляла.

К 2024 году популярность Mastodon перебили либо более массовые продукты – например Threads от Meta, либо с более профессиональным подходом – как Bluesky, созданный экс-командой Twitter. Дальнейшая же судьба X не очевидная – избранный президент США Дональд Трамп пользуется собственной соцсетью Truth Social, а сам X пока захлебывается в потоках дезинформации и сгенерированного ИИ контента.