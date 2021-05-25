Что такое национальное сопротивление, которое хочет законодательно определить Зеленский

Президент Владимир Зеленский 25 мая подал в Верховную Раду законопроект №5557. Он предусматривает формирование в Украине национального сопротивления.

Что предусматривает законопроект о национальном сопротивлении

Глава государства определил законопроект как неотложный. Его рассмотрят уже на ближайшем заседании Рады.

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Законопроект регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к национальному сопротивлению. Это является неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства на всей территории Украины,

– говорится в сообщении.

Документ определяет принципы финансирования национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

В пояснительной записке отметили, что закон должен построить мощную территориальную оборону и создать движение сопротивления. Они, вместе с подготовкой граждан Украины к защите государства, формируют систему национального сопротивления.

Законопроект определяет:

состав, цели и задачи нацсопротивления;

основы построения, организации и ведения территориальной обороны и сопротивления;

порядок подготовки граждан Украины к нацсопротивлению;

организацию системы управления нацсопротивлением;

порядок формирования и комплектования воинских частей Сил территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин и сопротивления;

полномочия государственных органов национального сопротивления;

порядок подготовки, развертывания и ведения территориальной обороны Украины;

финансирование нацсопротивления;

социальную и правовую защиту лиц, участвующих в нацсопротивлении;

ответственность за нарушение закона.

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Заметим, финансировать национальное сопротивление будут из государственного и местных бюджетов, а также из других не запрещенных законом источников.

Соответствующий законопроект позволит привлечь все общество к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства.

Президент также внес законопроект, предусматривающий увеличение численности ВСУ. Так, глава государства предлагает увеличить численность до 261 тысячи человек, из них 215 тысяч должны быть военнослужащими.