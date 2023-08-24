Отдать жизнь ради минуты свободы: что такое независимость?

32 год независимости. Независимость – это возможность принимать самостоятельные решения, подчиняющиеся собственным желаниям и интересам и не требующие внешних указаний и приказов. Я уже давно понял, что некоторая часть общества не нуждается в независимости.

Украина = независимость

Когда-то мне было трудно воспринимать это, но сейчас, наверное, я довольно флегматично смотрю на таких людей.

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Одни выбирают любую жизнь даже если она будет в рабстве. Другие готовы отдать его ради последних минут собственной независимости.

На допросе в Лефортово меня спросили: "Что для тебя есть Украина?". Я чувствовал это, но было достаточно сложно объяснить. Время проходит, взгляды формируются. Надеюсь, так будет до конца жизни. Ибо как только я буду считать, что знаю все, то стану самым тупым человеком на свете.

Сейчас для меня Украина – это независимая нация, это те, кто принял решение быть независимыми. Те, которые пошли на войну, те, которые остались в стране и полностью отдающиеся общему делу, те, которые готовы уничтожать врагов Украины в любом уголке мира.

Украина равна независимости, сознательному выбору самостоятельности.

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Только сейчас большинство понимает, что этот выбор не дается даром, его нужно постоянно защищать, бороться, выгрызать, как и будущее Украины, которое будет существовать только если за него бороться.

Помните о тех, благодаря кому мы можем жить в этот день. Помните о тех, кто отдал жизнь за Украину. Помните о пленных украинских военных. Помните о моральном долге перед страной и ими!