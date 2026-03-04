Укр Рус
4 марта, 16:00
Побратимов рождает война: военные откровенно поделились, чем особенна эта странная связь

Анжела Фигин
Основные тезисы
  • Военные и ветераны ВСУ говорят об особой связи побратимства, которое формируется в условиях войны, во время совместных переживаний и испытаний.
  • Побратимство на фронте проявляется во взаимной поддержке, человечности и уважении, даже в условиях плена, и становится важнее личных связей в гражданской жизни.

В аду войны между военными рождается особая связь – побратимство. Ничто другое не способно создать такой прочной и безусловной связи, как совместно пережитый ад боя. Побратимство проносят сквозь жестокие бои, ужасы плена, ослепительную белизну операционных стен. И, когда у судьбы кончились шансы, спасает побратим.

В фильме "Побратимы. Ближе близких" из документального цикла "Подвиг быть человеком" военные и ветераны Сил обороны Украины рассказывают, что для них означает побратимство на фронте, как оно выглядит в плену, можно ли вырастить побратимство искусственно и если погибает побратим, куда девать вашу связь, читайте на 24 Канале.

Ветеран НГУ Дмитрий Казацкий "Орест" отметил, что ему повезло проходить военную службу в "Азове", где побратимство закреплено как одна из основных ценностей военной службы. Там тебе сразу объясняют, что такое этот институт побратимства, насколько это ценно и важно.

Я очень счастлив, что после подразделения Национальной гвардии, в котором я проходил службу, я перешел в "Азов". Там я понял, что такое побратимство и ощутил его на себе. Эти чувства уважения и любви усилились во времена Азовстали. Многих я начал ценить гораздо больше, многие стали для меня ближе, 
– высказался "Орест".

Например, Валерия Субботина "Нава" когда-то проходила службу в "Азове". "Орест" рассказывает, что не знал ее, азовцы забрали ее к себе на второй или третий день полномасштабного вторжения и она работала с ними. Это был совершенно новый человек в жизни Дмитрия, но уже через месяц, а особенно через два месяца, это для него был настолько родной человек, настолько близкий.

На самом деле такого много, когда побратимы становились очень хорошими друзьями, и едва ли не было ощущение, что это кто-то из твоих родных. И как раз такие эти сложные времена, они и обостряют, усиливают эти чувства.

Побратимство в плену для "Ореста" – это про совместное планирование свадьбы побратима. О намотанных кругах по двору в Оленовке с разными личными и уязвимыми разговорами. О разговорах о еде в Донецком СИЗО, когда просто вспоминали, кто какие ел конфеты, какие они были на вкус. Это об очереди на прочтение Библии, которая была одна в камере.

Дмитрий Казацкий с Валерией Субботиной / Фото: из личных архивов Дмитрия Казацкого

Побратимство – это не всегда о том, что все гладко, все очень дружно, что иногда могут возникать конфликты. Побратимство – это о том, что мне не стыдно вспоминать те времена. Нельзя говорить, что я вспоминаю эти времена с теплотой. Очевидно, что нет. Однако единственная теплота, которая идет из этих воспоминаний – это о том, что собратья были рядом.

Азовцев расселили в три разных барака, и мы могли поддерживать связь друг с другом, как-то видеться даже через забор. Девушек поселили в другое здание. Я помню момент, когда привезли машину с флюорографией и по очереди всех водили туда делать этот снимок. Я долго ждал под забором, когда проводили девушек, чтобы увидеть там своих посестер. Я был очень счастлив, когда увидел "Наву", когда смог ей помахать, 
– рассказал ветеран НГУ.

Несмотря на то, что там были собратья, с которыми "Орест" не очень близко общался, с ними он ближе подружился в Оленевке в одном бараке. Дмитрий был рад, что они были там. Потом часть из них перевели в барак, в котором россияне совершили теракт. Многие близкие побратимы "Ореста" погибли там.

"Один из тех, с которым я близко начал общаться, именно в Оленовке погиб. Другой, с которым мы тоже очень близко общались, был ранен, но его, к счастью, освободили. И я стал его крестным отцом, хотя он старше меня. Однако мы сейчас продолжаем, несмотря на то, что я уже не военнослужащий, дружить, поддерживать тесную связь уже в роли крестного и крестника", – добавил Казацкий.

Напомним! Теракт в Оленовке – это массовое убийство украинских военнопленных, в частности защитников Азовстали. В ночь на 29 июля 2022 года в оккупированной колонии №120 в Донецкой области. В результате взрыва в бараке погибло более 50 защитников, еще более 130 получили ранения. Экспертизы указывают на применение россиянами термобарического оружия, что подтверждает спланированный характер преступления.

По его словам, человечность – это о том, чтобы быть человеком для себя и для окружающих. И побратимство не может быть выстроено, если ты не будешь относиться к другим по-человечески, с уважением, с пониманием. Поэтому, по мнению "Ореста", побратимство и человечность – это вещи, которые идут всегда рядом. Потому что в побратимстве часто проявляется человечность, и это то, что нужно для побратимства – быть человечным по отношению друг к другу.

Основательница БФ "Свои", ветеранка ВСУ Леся Литвинова говорит, что на войне вообще проще. У тебя есть черное и белое, собратья и враги. Побратимы никогда не будут одинаковыми. Люди разные. От того, что они пришли воевать, они не стали все котиками, не стали ангелами с крылышками. Они остались такими, какими были.

Мы сидели под Бахмутом, а по нам "поливают" так, что нос высунуть невозможно. Мы действительно думали, что никто не выйдет, потому что шансов там не было никаких. В перерыве между обстрелами я сидела в одной "дырке", а разведка в соседней, в 10 метрах. Слышу, парень кричит: "Эй, лови". И ко мне прилетает шоколадка. Шоколадка посреди абсолютного ада. Я не люблю шоколад, но тогда он был невероятно вкусным, 
– вспомнила ветеран ВСУ.

Иногда просто подержать кого-то за руку в нужный момент делает тебя человеком. Ты можешь пройти мимо. Всем плохо. А можешь на секунду задержаться, и иногда момент, когда ты касаешься руки, дает кому-то шанс продержаться еще сутки, еще год, а может еще всю остальную жизнь.

И с теми, с кем ты сегодня идешь на выход, или вместе чистишь картошку на обед, или спишь рядом в спальниках, или меняешься куском хлеба, в гражданской жизни ты бы никогда не общался. Вам не о чем общаться. Вы настолько из разных миров, вы бы никогда не соприкоснулись. А сегодня он – самый родной для тебя человек, самый близкий. И он этим самым близким человеком останется до конца жизни.

Ветеран ВСУ Леся Литвинова / Фото: фейсбук-страница Леси Литвиновой

Потому что то, что вы пришли вместе, не перекрестится ничем. Ты мог с человеком пересечься на полчаса где-то в посадке и остаться на всю жизнь родными. У тебя есть эти родные люди, сильно разнообразные, но родные. И они свои. Безусловно.

В памяти остается то, что болит. То, что не удалось. То, что ты не смог сделать, хотя пытался. И оно будет мучить тебя до конца жизни. Хорошие, добрые, человечные вещи дают тебе возможность сделать еще один шаг вперед, но не остаются с тобой надолго. Они будто всасываются в тебя и растворяются, а остается как раз больно.

На самом деле то, что происходит внутри войска, по крайней мере в той части, в которой я была, все держится на человеческих отношениях и на способности поддерживать друг друга и прощать друг друга. Косячат все. Страшно всем. Сказать, что я никуда не пойду, могут все ситуативно. И ты можешь ответить: "Ты трус, и я видеть тебя больше не хочу" Или можешь сказать: "Не волнуйся, сегодня уйду я". И таким образом дать человеку шанс сделать это в следующий раз. И он сделает. Если ты его не оттолкнул, если ты ему не сказал, что он ничего не стоит, он будет чего-то стоить. И это большое счастье, когда есть те, кто может это делать, 
– говорит Литвинова.

Тебе хочется верить, что у тебя за спиной не только твои дети и твои родители, а что тебе есть за кого и за что воевать. Это важно. Глобальный вопрос – за что воюем? За территорию? Нет, не за территорию, не за названия на карте, а за тех людей, которые здесь и за возможность быть обществом, а не просто разлететься по всему миру.

Вопрос же в не сохранении отдельных жизней. Можно открыть границы, отпустить всех на волю и сказать, что на этой территории не удалось, что-то построим на другой, а сюда пусть идут. Так получится сохранить кучу жизней.

Однако нет...Это нечто гораздо большее. И это гораздо сложнее нащупать для того, чтобы найти в себе дополнительную мотивацию. Не просто я здесь, чтобы мои дети остались живы. Для того чтобы мои дети остались живы, я могу их взять и уехать с ними за границу. А эта история – это нечто большее, чем моя личная семья, чем мои личные мечты. Я уже хочу верить, что все это не зря.

Ветеран НГУ Владислав Грищенко "Полтава" называет братство очень странным явлением. Оно для каждого свое, кто кого считает побратимами, почему считают побратимами. В армии рассказывают о братстве. Как такового его нет, но оно есть. Это парадокс этого явления.

Когда вы приходите в армию, вам рассказывают, что вы один коллектив, что вы собратья. Однако это не так. Вылезают разногласия, возникают притирки. Для меня побратим – это тот, с кем я воевал или буду воевать.

Возникает какая-то связь, а ты не понимаешь, как она возникает. Приведу пример. Я служил с Костей Полищуком "Поль", сейчас он поменял позывной на "Рупер". Он гениальный фотограф, фотовыставки которого проходят за рубежом. У него есть серия фотоснимков собратьев, 
– рассказал ветеран НГУ.

У него также есть серия "Ночной дозор". Там есть силуэты ночью, фото со спины. Военные могли узнать по силуэту любого. Было достаточно взглянуть даже на неполный силуэт и спокойно узнавали, кто это. Сейчас когда "Полтава" видит эти фотографии на выставке или в социальных сетях, то понимает, кто это.

"Полтава" с побратимами на фронте / Фото: из личных архивов Владислава Грищенко

 

То есть это связь, которая возникает между людьми. С кем-то ближе, с кем-то чуть дальше. Кого-то со временем ты чувствуешь, чувствуешь его настроение. По словам Владислава, может звонить к собрату, а он отвечает, что только что подумал о нем.

Сейчас часть под Липцами, часть под Купянском. Я звоню спросить, все ли нормально, потому что приснился сон и чувствую, что надо позвонить. А мне говорят, что недавно сильно прилетело. Это что-то магическое, непонятное. Связь или возникает, или не возникает, 
– добавил "Полтава".

Для него символом человечности на войне является олицетворение двух людей: Сергея Либенского "Глыбы" и Олега "Геры", командир роты РВП в 127-м батальоне. Сергей имел дикий оптимизм, любовь ко всем людям. Это был человек-парадокс, потому что он был добряком и одновременно был полон ненавистью к русским.

Олег "Гера" был ранен, сейчас его списали по состоянию здоровья. Это тоже человек, который проявил свою человечность. И командирскую человечность, и человеческую человечность. Был момент, когда взвод и рота должны были идти на "мясное" задание. Он сохранил личный состав, но пошел туда сам. Взял весь удар на себя. Попал под плотный минометный обстрел, как оно и должно было быть, только должно было быть за всей нашей ротой. А так он взял все на себя.

Хоть война наша с нашей стороны справедливая, благородная и правильная, украинцы защищаются, но любая война – это война. И она ломает, затягивает в грязь. Наряду с грязью есть место светлому подвигу, жертве, человечности. Однако очень трудно это проявить, а сохранять еще тяжелее.

Фотограф и военнослужащий 2-го Интернационального легиона ВСУ Александр Заклецкий сказал, что побратимство возникает органично, ведь люди живут вместе, едят вместе, воюют вместе, защищают, прикрывают друг друга. Это люди, которые пришли из разных стран, но у них есть общая цель. Так формируется ощущение большой семьи. Это про какую-то такую особую теплоту между людьми, которые решили стать семьей.

Ну, может поэтому и спешишь жить. Спешишь жить, спешишь что-то сказать, спешишь что-то делать, потому что ты для себя принял решение, что ты готов убивать в любой момент и погибнуть в любой момент. Это на тебя накладывает очень серьезную ответственность. А с другой стороны ты действительно стараешься жить быстрее, 
– поделился Заклецкий.

Однако когда кого-то вдруг не становится рядом, Александр просто пытаюсь дальше вести с ним диалог в голове, в воображении. Обращается к нему, думает, что бы он сказал, как бы себя повел, как бы отреагировал. Действительно, пока человека помнят, до тех пор он жив.