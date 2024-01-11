В Украине установили специальный пограничный режим: ГПСУ и ОВА раскрыли детали

В Украине изменили правила пребывания в приграничной полосе. В Госпогранслужбе и Закарпатской ОВА объяснили ситуацию и рассказали об алгоритме действий.

О введении специального пограничного режима в Украине официально стало известно в четверг, 11 января. Теперь для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь специальное разрешение.

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Что известно об изменениях

Как пояснили в Закарпатской ОВА, для пребывания в пограничной полосе Украины шириной в 5 километров от линии государственной границы нужно иметь специальное разрешение органа ГПСУ. В Закарпатской области их можно получить в штабах 27-го и 94-го пограничных отрядов, расположенных в городах Мукачево и Чоп соответственно.

Разрешение на пребывание, проживание или перемещение в пограничной полосе будет действовать в зоне ответственности выдавшего его отряда,

– объяснили в ОВА.

В ГПСУ отметили, что граждане Украины, иностранцы и люди без гражданства имеют право въезжать в контролируемый пограничный район, передвигаться в его пределах и находиться на его территории. Однако им нужны документы, подтверждающие их личность.

На пребывание именно в пограничной полосе шириной в 5 километров от линии госграницы действуют ограничения. Для этого нужно разрешение от ГПСУ. Госпогранслужба подробнее все объяснила в инструкции.

Новые правила пребывания в пограничной полосе / Инструкция ГПСУ

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