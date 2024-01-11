Про введення спеціального прикордонного режиму в Україні офіційно стало відомо у четвер, 11 січня. Тепер для перебування у прикордонній смузі необхідно мати спеціальний дозвіл.
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Що відомо про зміни
Як пояснили у Закарпатській ОВА, для перебування в прикордонній смузі України завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ. У Закарпатській області їх можна отримати у штабах 27-го та 94-го прикордонних загонів, які розташовані у містах Мукачево та Чоп відповідно.
Дозвіл на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав,
– пояснили в ОВА.
У ДПСУ зауважили, що громадяни України, іноземці та люди без громадянства мають право в'їжджати у контрольований прикордонний район, пересуватися у його межах та загалом перебувати на його території. Однак їм потрібні документи, що підтверджують їхню особу.
На перебування саме у прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії держкордону діють обмеження. Для цього потрібен дозвіл від ДПСУ. Держприкордонслужба детальніше все пояснила в інструкції.
Нові правила перебування у прикордонній смузі / Інструкція ДПСУ
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