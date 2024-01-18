Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что речь идет даже о Совбезе ООН. Он добавил, что враг активно участвует в тех или иных саммитах.

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"Для меня дикий пример – это участие Лаврова (министра иностранных дел России – 24 Канал) в Скопье в саммите по общеевропейской безопасности, по ОБСЕ. Это странно выглядит", – подчеркнул Подоляк.

Кроме того, на территории России достаточно активно работают европейские компании, которые много зарабатывают. Более того, определенные граждане России могут спокойно путешествовать по миру.

"Пока не изолирована Россия, это выглядит несколько странно", – убежден советник главы ОПУ.

Как можно изолировать страну-агрессора

В российском законодательстве нет возможности легально выйти из состава России. Даже, если 99,9% населения региона скажет о том, что они не хотят быть в составе страны-агрессора, то легальных инструментов, кроме военного протеста, у них не будет.

Тем временем вице-спикер российского "парламента" говорит о том, что нужно запретить какие-либо национальные движения и максимально жестко наказывать любые национальные проявления в регионах.

"Россия уже демонстрирует максимально мерзкие черты классической "неосталинской империи". Сейчас это достаточно эффектно выглядит для наших партнеров", – Михаил Подоляк.

Война – это вопрос о выживании типа цивилизации. Той, к которой привыкли Украина и Европа, и той, которую Россия реанимировала на своей территории. Речь идет практически об инфраструктуре ГУЛАГ. Когда все запрещено, а многих просто уничтожают по причине того, что они не нравятся.

Когда будут отменять все этнические признаки, религиозные признаки и т.д. И это достаточно быстро приведет к тому, что Россия действительно будет изолирована. К сожалению, этого не происходило в течение двух лет войны,

– отметил Подоляк.

Как разрешить войну

Несмотря на все попытки сказать о том, что украинское государство "теряет определенную долю субъектности", Украину слышат и понимают на разных площадках. Советник главы ОПУ отметил, что войну не решить оружием. Однако её можно решить количеством высокотехнологичных вооруженных решений.

"Безусловно, когда ты даешь 20 танков против 200, то это – не решение вопроса. Но когда ты даешь 2000 дальнобойных ракет, то это абсолютно сломанная логистика обеспечения российской оккупационной группировки. Это – высокотехнологичные вооруженные решения, и они действительно эту войну решат", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Также в этом может помочь миллион дронов разных модификаций. В частности, тех, которые могут влиять на логистику россиян.

Важно! Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала сегодня, 18 января, в 17:00. Не пропустите!

Ограничения против России нужно усилить