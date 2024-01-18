Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що йдеться навіть про Радбез ООН. Він додав, що ворог активно бере участь у тих чи інших самітах.

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"Для мене дикий приклад – це участь Лаврова (міністра закордонних справ Росії – 24 Канал) в Скоп'є в саміті щодо загальноєвропейської безпеки, по ОБСЄ. Це дивно виглядає", – наголосив Подоляк.

Окрім того, на території Росії досить активно працюють європейські компанії, які багато заробляють. Ба більше, певні громадяни Росії можуть спокійно мандрувати світом.

"Поки неізольована Росія, це виглядає трохи дивно", – переконаний радник голови ОПУ.

Як можна ізолювати країну-агресорку

У російському законодавстві немає можливості легально вийти зі складу Росії. Навіть, якщо 99,9% населення регіону скаже про те, що вони не хочуть бути у складі країни-агресорки, то легальних інструментів, окрім військового протесту, у них не буде.

Тим часом віцеспікер російського "парламенту" говорить про те, що треба заборонити будь-які національні рухи та максимально жорстко карати будь-які національні прояви у регіонах.

"Росія вже демонструє максимально мерзенні риси класичної "неосталінської імперії". Нині це достатньо ефектно виглядає для наших партнерів", – Михайло Подоляк.

Війна – це питання про виживання типу цивілізації. Тієї, до якої звикла Україна та Європа, і тієї, яку Росія реанімувала на своїй території. Йдеться практично про інфраструктуру ГУЛАГ. Коли усе заборонено, а багатьох просто знищують через те, що вони не подобаються.

Коли будуть скасовувати всі етнічні ознаки, релігійні ознаки тощо. І це достатньо швидко приведе до того, що Росія дійсно буде ізольована. На жаль, цього не відбувалось протягом цих двох років війни,

– зауважив Подоляк.

Як можна розв'язати війну

Попри усі намагання сказати про те, що українська держава "втрачає певну частку суб'єктності", Україну чують та розуміють на різних майданчиках. Радник голови ОПУ зауважив, що війну не розв'язати зброєю. Однак її можна розв'язати кількістю високотехнологічних збройних рішень.

"Безумовно, коли ти даєш 20 танків проти 200, то це – не розв'язання питання. Але коли ти даєш 2000 далекобійних ракет, то це абсолютно зламана логістика забезпечення російського окупаційного групування. Це – високотехнологічні збройні рішення, і вони дійсно цю війну розв'яжуть", – наголосив Михайло Подоляк.

Також у цьому може допомогти мільйон дронів різних модифікацій. Зокрема тих, що можуть впливати на логістику росіян.

Важливо! Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу сьогодні, 18 січня, о 17:00. Не пропустіть!

Обмеження проти Росії треба посилити