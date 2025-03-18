У Трампа 2 варианта: политолог предположил действия президента США после разговора с Путиным

Разговор Трампа с Путиным будет об установлении тишины на 30 дней. Сейчас Россия выдвигает неприемлемые требования для введения временного перемирия.

Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала отметил, что ответ Кремля на предложение США и Украины относительно безусловного прекращения огня фактически является несогласием на прекращение огня. То есть россияне выдвигают определенные предпосылки для перемирия хотя бы на 30 дней.

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"Дональд Трамп оказался в простой ситуации. Если Россия отвергает безусловное прекращение огня, у Трампа есть две опции: начать переговоры о предпосылках для прекращения огня или начать давить и принимать определенные меры, чтобы таки подтолкнуть Россию к принятию безусловного прекращения огня", – сказал Валентин Гладких.

Какие требования для "тишины" выдвигает Россия

Он добавил, что если Трамп пойдет первым путем и начнет обсуждать предпосылки для прекращения огня, то же самое придется потом обсуждать и с украинской стороной. Потому что предпосылки, которые могут выдвигаться россиянами, являются категорически неприемлемыми для Украины. Даже те, что Кремль требует в течение этих 30 дней.

"Украина не должна проводить мобилизационные мероприятия, Украина не должна получать военно-техническую помощь, по меньшей мере оружие от США. А Россия в это время что будет делать? Россия в это время прекратит мобилизационные мероприятия? Россия в это время прекратит подготовку своих боевых частей? Россия в это время прекратит вооружение? Российская военно-промышленная отрасль прекратит в это время работать? Ответ мы знаем – ни, не прекратит", – сказал Валентин Гладких.

Он отметил, что если Россия не прекратит всех этих действий, то почему Украина должна соглашаться на условия, которые в разы ухудшат ее положение.

Реакция от Белого дома

Политолог также добавил, что россияне будут выдвигать предпосылки для прекращения огня, но Трамп должен осознать, что любое выдвижение предпосылок со стороны России о прекращении огня – это фактическое отвержение предложения Трампа и украинской стороны.

Это в свою очередь, должно вызвать определенную реакцию со стороны США. Они должны принять меры, чтобы заставить Россию сделать такой шаг. Готовы ли к этому Соединенные Штаты Америки, в частности Трамп? Какие это могут быть шаги? Ну, это мы уже увидим,

– сказал политолог.

Он добавил, что в одностороннем порядке россияне не смогут навязать никаких предпосылок, которые являются неприемлемыми для Украины.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин начали телефонный разговор. Переговоры начались в 16:00 по киевскому времени.