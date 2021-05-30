Столица князей, сказок и перепичка: что ты знаешь о Киеве – праздничный тест

День Киева в 2021 году будут праздновать 30 мая. По этому случаю мы подготовили для тебя тест о легендах, лакомствах и чудесах украинской столицы.

За более 1,5 тысячи лет Киев пережил столько приключений, что самой интересной книге даже не снилось. В то же время даже в таком почтенном возрасте украинская столица не превратилась в бурный город, который ненавидит туристов и заставляет местных жителей слушать свою музыку тише.

Заметьте Кличко милым видео поздравил киевлян с Днем города

Киев – до сих пор молод и прекрасен. Днем он строит новые районы, торговые центры и художественные галереи, а вечера проводит в баре. Киев любит капучино на Подоле, огни Речного вокзала и уличных музыкантов с Крещатика.

Сегодня мы поздравляем его с днем рождения. И желаем быть всегда.

Как отпраздновать День Киева