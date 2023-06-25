Что угодно может воспринять за нарушение договоренностей: навсегда ли исчез Пригожин

Российская пропаганда называет Евгения Пригожина предателем. Возможно, это дойдет до него, и он снова восстанет.

Вряд ли он согласился на то, чтобы его называли предателем. Он вполне возможно признает это нарушением договоренностей и возмутится. Неизвестно, о чем они договорились. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Все разваливается

Слухи ходят разные. В частности есть информация о том, что дочь Пригожина взяли в заложники.

Пока уверенности в том, что Пригожин исчез, нет. Если это произойдет, организованной оппозиции определенное время не будет,

– объяснил Галлямов.

Оппозиционность по отношению к Путину будет бесструктурной. Сама по себе она никуда не денется, она будет ускоряться.

Все увидели, что Путин спекся. Информация о том, что он сбежал из Москвы, его самолет улетел, очень широко разошлась в народе, в глубинке, в соцсетях. Люди это обсуждают,

– сказал политтехнолог.

Российские силовики, возможно, не умеют и не хотят вести захватническую войну в Украине. Но и "семья" они защитить не могут.

Захотел этот авантюрист – выдвинулся на Ростов, захватил штаб армии, затем на Москву – опять никакого сопротивления,

– отметил Аббас Галлямов.

Конечно, это ударило по Путину. К тому же ВСУ продолжает наступление. Это главный фактор, определяющий нелояльность по отношению к Путину и формирующий оппозиционность.

"Слушай, а что делать? Ты нас втянул в войну, мы ее проигрываем, и что дальше?". Спросят с Путина. Если не будет Пригожина, если Путин откупился, это лишь временная передышка,

– заметил российский оппозиционер.

Всё разваливается. Локальные успехи, такие как остановка наступления Пригожина на Москву, не меняет общей картины.

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