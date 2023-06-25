Навряд чи він погодився на те, щоб його називали зрадником. Він, цілком можливо, визнає це порушенням домовленостей і обуриться. Невідомо, про що вони домовилися. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.
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Усе розвалюється
Чутки ходять різні. Зокрема, є інформація про те, що доньку Пригожина взяли у заручники.
Поки впевненості в тому, що Пригожин зник, немає. Якщо це станеться, організовано опозиції певний час не буде,
– пояснив Галлямов.
Опозиційність щодо Путіна буде безструктурною. Сама по собі вона нікуди не подінеться, вона прискорятиметься.
Усі побачили, що Путін – спікся. Інформація про те, що він втік з Москви, його літак полетів, дуже широко розійшлася у народі, в глибинці, у соцмережах. Люди це обговорюють,
– сказав політтехнолог.
Російські силовики, можливо, не вміють і не хочуть вести загарбницьку війну в Україні. Але і "родіну" вони захистити не можуть.
Захотів цей авантюрист – висунувся на Ростов, захопив штаб армії, потім на Москву – знову жодного спротиву,
– відзначив Аббас Галлямов.
Звісно, це вдарило по Путіну. До того ж ЗСУ продовжує наступ. Це головний фактор, який визначає нелояльність щодо Путіна і формує опозиційність.
"Слухай, а що робити? Ти нас втягнув у війну, ми її програємо, і що далі?". Спитають з Путіна. Якщо не буде Пригожина, якщо Путін відкупився, це лише тимчасовий перепочинок,
– зауважив російський опозиціонер.
Усе розвалюється. Локальні успіхи, як от зупинка наступу Пригожина на Москву, не змінює загальної картини.
Таємниче зникнення Пригожина: що відомо
- Громадянська війна у Росії закінчилася, так і не почавшись. У Кремлі повідомили, що буцімто "уклали угоду" з ватажком вагнерівців, який розпочав заколот проти міноборони.
- Від вечора 24 червня він не з'являвся на публіці. Наразі невідомо, де зараз перебуває ватажок ПВК "Вагнера".
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