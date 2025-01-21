В обмен на иностранный военный контингент: что может Украина предложить Европе и США

Украина обсуждает инициативу по размещению миротворческого контингента со своими партнерами. Ведь присутствие иностранных войск на территории столкновения однозначно охлаждать голову Владимира Путина, или его преемников.

Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он сказал, что Украина может предложить Соединенным Штатам и Евросоюзу в обмен на размещение миротворческого контингента.

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Что может заинтересовать Трампа

Украине есть что предложить американцам. В то же время наша страна интересна европейцам, даже с той точки зрения, что они хотели бы на украинской земле сделать отстойник для собственных мигрантов.

Так сказать, предбанник ко входу в Европейский Союз, но это вопрос уже после того, когда будут решены проблемы безопасности. Поэтому я совершенно не удивлюсь решению европейцев присутствия здесь военных контингентов,

– отметил Пендзин.

К тому же в Плане победы Владимира Зеленского четвертый и пятый пункты касаются того, что может предложить Украина. В частности, в четвертом пункте говорится о совместной добыче полезных ископаемых на нашей территории украинскими и американскими компаниями.

Украина на сегодня богата полезными ископаемыми от урана до лития. Я уже не говорю о лучших черноземах в мире. Здесь и так американские компании достаточно активно присутствуют. В пятерке крупнейших трейдеров зерна из Украины нет ни одной украинской компании,

– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он вспомнил, что Дональд Трамп еще будучи кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки выразил достаточно большую заинтересованность по этому пункту.

Что Украина может предложить, кроме ископаемых

Пятый пункт Плана победы касается замены американских военных украинскими на базах США в Европейском Союзе.

На сегодня в Украине мобилизовано более миллиона человек. Это чрезвычайно боеспособная и, на мой взгляд, наиболее профессиональная армия в Европе. Я бы даже сказал, что сегодня американские воины вряд ли могут конкурировать с украинцами по уровню профессионализма и опыта, кроме некоторых подразделений, которые принимают активное участие в боевых действиях,

– отметил Пендзин.

Главная проблема сейчас в деньгах, ведь присутствие американских военных на базах США на европейском континенте финансируется за счет американского бюджета. Это еще один момент, который чрезвычайно сильно раздражает Трампа, о котором он неоднократно говорил.

То, что было предложено Зеленским в пятом пункте Плана победы, должно финансироваться за счет бюджета Европейского Союза,

– добавил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

На сегодня доля расходов на оборону европейских стран в среднем составляет 1,9% от валового внутреннего продукта. В то же время американцы тратят около 3%. Трамп поставил задачу и четко сказал, что если европейцы не будут тратить до 5% от ВВП, то он не собирается защищать Европу в случае каких-либо проблем.