Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что больше всего искали украинцы в Google

Специалисты проанализировали, что в этом году украинцы чаще всего искали в Google. Очевидно, что больше всего запросов было на военную тематику. Среди известных персон люди гуглили Арестовича, Путина и Медведчука.

Запросом года в 2022 стала "карта воздушных тревог". На втором месте оказались "Новости Украины", а на третьем – "єДопомога".

Кстати Google предоставил гранты 25 украинским стартапам

Также в первую десятку вошли запросы "Карта Украины", "Байрактар". Интересно, что в списке был новый сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Что искали украинцы в 2022 году

Карта воздушных тревог Новости Украины єДопомога Карта Украины Жириновский Арестович Путин Холостяк 2022 Байрактар Гостомель

Кого искали из известных личностей

Среди известных людей украинцы больше всего искали Алексея Арестовича. Кроме того, интересовались городской легендой Призраком Киева, Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

Рейтинг поисковых запросов:

Алексей Арестович Владимир Путин Виктор Медведчук Призрак Киева Валерий Залужный Оксана Марченко Юрий Подоляка Борис Джонсон Виталий Ким Нэнси Пелоси

Умершие персоны

Среди людей, умерших в 2022 году, больше всего запросов было о российском политике и украинофобе Владимире Жириновском. Также украинцы гуглили Руслану Пысанку, Юрия Шатунова и Королеву Елизавету ІІ. В десятку вошли первый президент Украины Леонид Кравчук и коллаборант Кирилл Стремоусов.

Владимир Жириновский Руслана Пысанка Юрий Шатунов Королева Елизавета II Леонид Кравчук Михаил Горбачев Борис Моисеев Кирилл Стремоусов Леонид Куравлев Денис Киреев

География

Поисковик заполонили города и села, существенно пострадавшие от российской агрессии. Украинцы искали информацию о Мариуполе, Гостомеле, Буче, острове Змеином и т.д.

Гостомель Буча Мариуполь Чернобаевка Кременчуг Балаклея Херсон Остров Змеиный Николаев Славутич

Запрос "Что такое"

В этом году в информационное пространство вошли немало новых понятий и терминов. Украинцы искали Swift и ленд-лиз. Читали новости о военном положении и мобилизации.

Swift Ленд-лиз Чрезвычайное положение НАТО Военное положение Паляныця Байрактар Дефолт Общая мобилизация Блэкаут

Примечательно, что из-за отключения света "покупкой года" в Украине стал генератор. Также украинцы интересовались, где купить соль, бронежилет, марку "русский корабль", а также свечи, повербанк и Starlink.