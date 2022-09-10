Украинское контрнаступление на Херсонщине и Харьковщине дает обнадеживающие признаки, – Пентагон
Источник:U.S. Department of Defense
В Пентагоне заявили, что видят обнадеживающие признаки в украинском контрнаступлении в Херсонской и Харьковской областях. За событиями очень внимательно следят.
Герои ВСУ добились значительных успехов на фронте. Саша Бейкер – заместитель министра обороны США по вопросам политики – заявила, что окончательную оценку давать рано.
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Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить. Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два,
– подчеркнула Бейкер.
Она добавила, что впереди – долгое сражение. Бейкер отметила эффективность, с которой герои ВСУ используют все возможности.
Как украинцы используют HIMARS
Марк Милли – генерал армии США – отметил, что герои ВСУ уже поразили более 400 российских целей с помощью HIMARS. Это вызывает восхищение.
Потери врага
Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 9 сентября сообщили, что ликвидировать удалось 51 900 оккупантов. Кроме того, уничтожили:
- боевых бронированных машин – 4575 (+18) единиц;
- артиллерийских систем – 1237 (+11) единиц;
- РСЗО – 306 (+1) единиц;
- средств ПВО – 159 единиц;
- самолетов – 239 единиц;
- вертолетов – 211 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 214 единиц.
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