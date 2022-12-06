Что войдет в 9-й пакет санкций ЕС против России: Financial Times узнали подробности

Два месяца назад Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России в качестве ответа на ее непровоцированную войну в Украине. 4 декабря Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций, который, в частности, повлияет на работу российских банков и СМИ.

Обсудить и одобрить новые ограничения против страны-террористки послы 27 стран блока могут уже 12 декабря. Однако, если будет необходимо, их обсудят также на саммите лидеров ЕС, который состоится в следующий четверг, 15 декабря.

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Ограничения против горнодобывающей промышленности России

В новом пакете санкций ЕС предлагает ввести запрет инвестиций в российскую горнодобывающую промышленность, ведь это одна из крупнейших отраслей промышленности страны, которая приносит огромные прибыли. Более того, этот сектор экономики страны-агрессорки, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, составлял четверть иностранных инвестиций в страну до полномасштабной войны в Украине.

Такой запрет направлен на дальнейшее размывание экономики России и способность Кремля финансировать войну против Украины. Однако он, по словам собеседника Financial Times, вероятно будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов. Речь, например, о титане и палладии, где Россия является критически важным поставщиком.

Если предложение такого запрета поддержат 27 стран ЕС, это станет первым случаем, когда санкции будут непосредственно нацелены на металлургический сектор России. Ранее такие санкции не вводили, по данным издания, из-за опасений потенциального влияния на глобальные цепи поставок.

Какие еще ограничения могут ввести против России

Предыдущие пакеты санкций, введенные цивилизованным миром против России, уже заметно помогли подтолкнуть российскую экономику к рецессии. В новом пакете ЕС не планирует останавливаться и предусматривает:

экспортный контроль гражданских технологий, которые Россия может использовать для поддержки своих оружейных заводов,

экспортный контроль над продукцией двойного назначения стоимостью свыше 2,3 миллиарда евро,

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями,

запрет на операции с еще тремя российскими банками,

запрет четырех российских пропагандистских медиаканалов,

личные санкции против еще 180 человек.

Так, высокопоставленный чиновник ЕС на конференции в Брюсселе сказал, что страны должны расширить санкции на товары, традиционно не используемые российскими вооруженными силами.

В Financial Times отметили, что Европейской комиссии от комментариев по 9 пакету санкций отказались.

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