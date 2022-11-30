Дроны, оптика, транспорт: Притула рассказал, что волонтеры закупают для ВСУ

Благотворительный фонд Сергея Притулы с начала полномасштабного вторжения России помогает украинским защитникам. В настоящее время номенклатура закупок волонтеров содержит достаточно стабильные вещи.

Речь идет о таких необходимых военных вещах, как дроны, разнообразная оптика, транспорт, тактическая медицина и средства связи. Об этом 24 каналу рассказал волонтер и руководитель фонда Сергей Притула.

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В каких направлениях работает фонд Приюты

Более того, за последние несколько месяцев в фонде эволюционировали некоторые субнаправления. Со второй половины августа волонтеры начали заниматься ремонтом и восстановлением трофейной техники врага.

Притула сообщил, что несколько недель назад было отремонтировано 11 единиц бронированной техники, а именно бронетранспортеры и танки Т-72. Они уже работают на линии фронта в подразделениях, которые их предварительно затрофеили. К тому же еще 2 танка Т-72, БМП и даже РСЗО "Ураган" находятся сейчас в состоянии ремонта.

Кроме того, мы достаточно тесно сотрудничаем со специалистами по "хлопках". Это одно из тех направлений, на которые мы собираем донаты – у нас есть отдельная кнопка на сайте фонда. Недавно я показывал в телеграме, как взлетал в воздух российский танк путем дистанционного подрыва. Подобные вещи происходят с регулярной частотой,

– рассказал руководитель фонда.

По его словам, есть еще много вещей, которые фонд не освещает, но они очень важны. Например, обеспечение бронезащиты комплекса С-300 нашей ПВО или обеспечение связью катеров речной флотилии.

"Вчера или позавчера пришла партия почти тысяча раций. Для нас это достаточно важные закупки, поэтому я всегда людям говорю: "Не ждите такого понятия как очередной мегазбор – у нас мегазбор каждый день", – подытожил волонтер.

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