Какое у Вас осталось послевкусие от встречи Байдена и Путина: опрос

Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Политики обсудили Украину, кибербезопасность, заключение оппозиционера Алексея Навального, экономику и тому подобное.

Что президенты говорили об Украине

Глава Белого дома и глава Кремля имеют разные взгляды относительно минских договоренностей и урегулирования ситуации на Донбассе. К такому выводу они пришли после почти 5-часового разговора.

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На своей пресс-конференции Путин цинично заявил, что в вопросе Украины и НАТО "нечего обсуждать", а урегулирование ситуации на Донбассе должно происходить согласно минским договоренностям.

У России только одно обязательство по Украине – реализация минских соглашений, если Киев готов,

– подчеркнул российский президент.

В то же время на вопрос о стягивании своих войск к границе Украины и во временно оккупированный Крым, глава Кремля ответил, что "на своей территории" делает то, что считает нужным.

Революцию Достоинства лидер страны-агрессора назвал "государственным переворотом" и обвинил Штаты в поддержке такого "переворота".

Встреча Байдена с журналистами продолжалась меньше, чем у его коллеги. На ней он в очередной раз заявил, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

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