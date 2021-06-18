Що президенти говорили про Україну

Очільник Білого дому та глава Кремля мають різні погляди щодо мінських домовленостей та врегулювання ситуації на Донбасі. Такого висновку вони дійшли після майже 5-годинної розмови.

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На своїй пресконференції Путін цинічно заявив, що у питанні України та НАТО "нема чого обговорювати", а врегулювання ситуація на Донбасі має відбуватися згідно з мінськими домовленостями.

У Росії тільки одне зобов'язання щодо України – реалізація мінських угод, якщо Київ готовий,

– наголосив російський президент.

Водночас на питання про стягування своїх військ до кордону України та у тимчасово окупований Крим, очільник Кремля відповів, що "на своїй території" робить те, що вважає за потрібне.

Революцію Гідності лідер країни-агресора назвав "державним переворотом" та звинуватив Штати у підтримці такого "перевороту".

Зустріч Байдена з журналістами тривала менше, ніж у його колеги. На ній він вкотре заявив, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет нашої держави.

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