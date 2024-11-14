Это самое большое горе, – боец рассказал, что может вызвать у него слезы

Бойцу 2 штурмового батальона 3 ОШБр "Тунцу" слезы могут вызвать не щемящие моменты или радостные эмоции. К сожалению, здесь говорится о гораздо более страшных вещах.

Боец рассказал 24 Каналв, что потерял очень много собратьев. Кроме того, страшно, когда многие из них получили ранения, а с некоторыми уже, к сожалению, не может поддерживать связь.

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Самое большое горе бойца

Боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр рассказал, что вызвать слезы у него может только одна вещь на войне.

Растрогаться только из-за потери собратьев. Это самое большое, горе из всех, которые есть,

– подчеркнул он.

"Тунец" заметил, что он потерял многих собратьев. Для него потерять человека на войне – это не только смерть.

Есть люди, которые получили, например, ранения, и они пытаются вернуться в подразделение.

Довольно солидное количество, но это не только, например, третье (3 ОШБр – 24 Канал), это у меня много также есть друзей, с которыми я больше не могу контактировать

– добавил он.