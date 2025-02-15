Для Трампа война в Украине – это про Китай: что сейчас пытается сделать лидер США

У администрации президента США есть определенная стратегия, она работает, за ней есть патетика –это биполярная риторика, когда сегодня звучат одни заявления, завтра –противоположные. Патетика создает напряжение, пространство для спекуляций, ведь Трамп как раз мастер спекулятивной политики.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что лидер США немало вопросов раздувает до колоссального размера, выбивает из рук своих противников их карты, перехватывает себе и достигает победы. Это циничная политика, но она вероятно эффективна.

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Что создает угрозу для США?

Стратегии и глубинные вещи, которые в администрации Трампа также есть, во многом повторяют то, что хотел бывший президент США Байден, но, как отметил Харитонов, способы достижения этих целей теперь крайне циничные и радикальные.

Дональд Трамп не оставляет попыток перехватить китайское влияние на Россию, потому что с его точки зрения именно КНР является абсолютной победительницей российской войны в Украине. Китай покорил Россию, это создает критическую угрозу для США,

– объяснил Харитонов.

Поэтому Трамп будет идти на разного рода коммуникации с Кремлем, предлагая ему те вещи, которые Украине и Европе очень не нравятся: возвращение России в G7; определенные условия миротворческого процесса. Однако все это, как отметил Харитонов, направлено на Китай.

Если Трампу удастся перехватить влияние на Россию и будет подписана определенная договоренность, тогда позиции Китая станут слабее. КНР не будет иметь своей главной карты – российской. Тогда на Пекин будет легче давить и достигать необходимых для США вещей.

Аналогичная ситуация по КНДР. Поэтому я бы все эти звонки не воспринимал бы слишком серьезно, все это более глубокие вещи, о которых мало будут говорить публично. Для Трампа российская война в Украине – это не про Украину, Россию, а про Китай,

– считает Харитонов.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" подчеркнул, что так воспринималось и другими, просто администрация Байдена на этом фоне пыталась усилить США, строить новые партнерства в определенной степени ценой Украины.

Отметим, советник председателя ОПУ Михаил Подоляк считает, что сейчас Кремль пытается отойти как можно дальше от Китая, который за время войны в Украине получил над Россией определенный контроль. Подоляк уверен, что российский диктатор рассматривает возможность перейти к новому хозяину в лице США.