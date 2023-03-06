Призрак новой холодной войны, борьба за Глобальный Юг: что западные СМИ пишут об Украине

Война в Украине окончательно вышла на глобальный уровень, погрузив мир в новую "холодную войну". Китай хочет присоединиться к завершению конфликта, но поддержка Кремля со стороны Пекина вызывает обеспокоенность на Западе. Путин имеет какой-то уровень политической поддержки со стороны Си Цзиньпина, но несмотря на все попытки Москвы заручиться военной помощью Китая им пока не удается.

Запад сконцентрирован на том, как нанести больше вреда российской экономике и разрушить тамошний военно-промышленный комплекс. В то же время Россия все-таки научилась обходить часть санкций и получать необходимые детали через третьи страны. А помогает им в этом, к сожалению, санкционный спор внутри Евросоюза. 24 Канал традиционно подготовил для вас подборку самых интересных материалов авторитетных западных СМИ.

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Война погружает мир в новую холодную войну

Вторжение России в Украину ослабляет и без того плохие отношения между США и Китаем, пишет издание Spiegel. Две сверхдержавы покачиваются от одного кризиса к другому, постепенно сплачивая вокруг себя союзников.

Когда в Пекине речь заходила об Украине, китайский государственный аппарат предпочел общаться с российским послом, чем с представителем Украины – Жанной Лещинской. Пока украинского посла в Вашингтоне Оксану Маркарову принимали в Конгрессе США, во время недавнего обращения президента Джо Байдена, ее коллеге на другой стороне планеты все еще приходится объяснять, кто же на кого действительно напал в этой войне.

По словам дипломата, она неоднократно обращалась в МИД Китая, отмечая, что для сохранения "нейтральной позиции" необходимо общаться с обеими сторонами, но, похоже, Китай пока не пришел к этой простой истине.



Временная поверенная в делах Украины в Пекине – Жанна Лещинская / фото Embassy of Ukraine in China

Прямо противоположное отношение к украинским послам в Вашингтоне и Пекине свидетельствует об огромном напряжении между двумя сверхдержавами. Отношения двух стран и до этого были довольно сложными, но вторжение России в Украину вызвало мощный шторм на политической карте мира и погрузило мир, как предупреждал экс-премьер Австралии Кевин Радд, – в "новую холодную войну".

Этот термин до сих пор остается довольно противоречивым, ведь мир 21 века политически и экономически достаточно фрагментирован, в отличие от блоковых образований после Второй мировой войны. Гонка ядерных вооружений между США и Китаем также не достигла уровня, достаточного для сравнения с противостоянием США и СССР в 20 веке.В то же время, в отличие от Советского Союза, Америка продолжает активно торговать с Китаем, центральный банк которого владеет американскими облигациями

С февраля 2022 года произошли три события, которые очень сильно напоминают холодную войну:

Во-первых, агрессия России против Украины все чаще воспринимается как своеобразный прокси-конфликт. Но не в Украине, где народ сражается с внешней агрессией. Москва и Пекин все чаще изображают эту войну как защиту от "стремления Запада к мировой гегемонии". При этом Вашингтон тоже вносит определенные коррективы, подчеркивая, что война в Украине должна восприниматься как часть глобального противостояния между демократиями и автократиями .

. Во-вторых, все пытаются найти себе как можно больше союзников в мире. Каждая сторона собирает свои "дипломатические войска" на голосование в ООН или продвигает экономические международные программы и проекты поддержки. Некоторые из стран, которые во время холодной войны считались внеблоковыми, а сегодня объединены под общим термином "Глобальный Юг", находятся под прямым прицелом и попытками склонить их к союзничеству. Среди них: Индия, Индонезия, Бразилия и Южная Африка.

на голосование в ООН или продвигает экономические международные программы и проекты поддержки. Некоторые из стран, которые во время холодной войны считались внеблоковыми, а сегодня объединены под общим термином "Глобальный Юг", находятся под прямым прицелом и попытками склонить их к союзничеству. Среди них: Индия, Индонезия, Бразилия и Южная Африка. В третьих, война в Украине сопровождается мощной идеологической закалкой – очень крайней в России, но также все более сильной в китайско-американских отношениях. Ход войны пока подтверждает для Пекина и Вашингтона тот образ, который у них был друг о друге: как об идеологическом противнике, с которым понимание уже почти невозможно. Идеологическая составляющая этого противостояния постепенно выходит на передний план, ведь раньше вся конфронтация происходила больше в политической, экономической и военной плоскости.

Несмотря на то, что во времена холодной войны Москва и Пекин были ожесточенными врагами, сегодня они ближе друг к другу, чем когда-либо в истории. Как когда-то Сталин и Мао Цзэдун, Путин и Си Цзиньпин имеют общее неприятие мирового порядка, в котором доминируют США. С их точки зрения война в Украине выглядит как план США по расширению своей сферы влияния на Восток, о чем постоянно говорит Путин во время своих публичных выступлений.

Почему "мирный план" Китая лишь подтверждает, как совпадают интересы Пекина и Москвы Китай совершенно не подталкивает Россию делать то, чего она и так не хочет. На самом деле китайский "мирный план" – это не документ, который определяет, какая сторона, когда и какие шаги должна предпринять, а также не объясняет, каким должно быть наказание за нарушение. Это всего лишь декларация принципов, на которых основана антизападная позиция Китая.



Документ очень снисходительно относится к агрессору, призывает к прекращению огня вместо вывода российских войск, а также к снятию всех санкций, решения по которым не приняты Советом Безопасности ООН, при том, что в Совбезе Россия имеет право вето.



Китай знает слабости России и использует Путина / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, при этом, высказался по поводу инициативы Китая настолько положительно, насколько это вообще возможно для подобного документа, в котором даже не осуждена агрессия России. Сам факт, что "Китай заговорил об Украине – это уже неплохо", – заявил он во время пресс-конференции, посвященной годовщине войны. Вопрос только в том, что будет стоять за этими словами.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин сказал Spiegel, что в краткосрочной перспективе Украина должна добиться от Китая трех вещей:

не поставлять России военные технологии,

не оказывать прямой военной поддержки,

а также донести до Москвы, что "об использовании оружия массового уничтожения не может быть и речи".

По словам Климкина, "мирный план" Китая не касается прежде всего Украины и России, Китай пытается воспользоваться моментом, чтобы "представить себя как решающего игрока на мировой арене и подвергнуть сомнению западный международный порядок".

За три дня до "мирного плана" Китай также представил документ о своей "Инициативе глобальной безопасности", который является обновлением программы Пекина в области экономики и развития, под названием "Шелковый путь".Как и в "мирном плане", Китай выступает против "односторонности, блоковой конфронтации и гегемонизма" и призывает обеспечить безопасность не через военные союзы, а через индивидуальные соглашения. При этом Пекин подчеркивает, что внешняя политика Китая будет нацелена на регионы Глобального Юга, за расположение которых США и Европа соревнуются с начала войны в Украине.

При этом, судя по визиту канцлера Германии Олафа Шольца в Бразилию, президент Лула де Сильва неохотно смотрит на поставки боеприпасов для Украины и уже сослался на "мирный план" Китая. Впрочем, Украине удалось получить 141 голос ООН за резолюцию об осуждении российской агрессии. Среди государств, которые воздержались и не хотят хотя бы поддерживать санкции, Китай имеет потенциальных партнеров. Это не удивительно, ведь Пекин усилил дипломатическое присутствие почти во всех этих странах, а для многих – Китай является крупнейшим экономическим партнером.

Китай также сильно разжигает возмущение внутри собственной страны. Еще до пандемии коронавируса политический дискурс в Китае начал резко радикализироваться, почти карикатурно изображая США как злостное и корыстное государство, которое не думает ни о чем, кроме угнетения Китая. В конце концов, эта риторика начала пробиваться не только в СМИ, но и в высшую дипломатию, антиамериканские высказывания которой становятся все более жесткими.

В конце концов, восприятие Китая меняется и в Соединенных Штатах. Каждое новое событие становится "китайским кризисом" – будь то вторжение китайского воздушного шара, или запрет социальной сети TikTok на правительственных мобильных телефонах, или дебаты о происхождении пандемии коронавируса. В любом случае, Америка сталкивается с "экзистенциальной борьбой", заявил на этой неделе председатель недавно созданного Комитета Конгресса по делам Китая. Китай стал вопросом, который также сильно влияет на внутриполитический анализ США.

Разрыв между США и Китаем стал настолько значительным, что обе стороны действительно перестали понимать друг друга. Когда Пентагон позвонил в Пекин после кризиса с воздушными шарами, там никто не взял трубку. В конце концов госсекретарь США отменил свой первый визит в Китай. Весной Си Цзиньпин планирует посетить Москву, а спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти – Тайвань. Вряд ли эти визиты способны снизить напряжение, скорее наоборот.

В этом контексте экономические показатели кажутся странным наследием прошедшей эпохи. Объем торговли между Китаем и Россией в прошлом году вырос на 30% и достиг 190 миллиардов долларов, в то же время объем торговли между США и Китая втрое больше, и является рекордным за все прошлые годы. Все это сегодня поставлено на карту, если подтвердится подозрение США, что Китай действительно рассматривает возможность передачи России летального оружия.

Запад должен активнее бороться за Глобальный Юг

Чтобы наказать Путина, Запад должен говорить с Глобальным Югом как с партнерами, пишет Politico. Нет никаких причин ожидать, что настроения в этих странах изменятся только потому, что Запад видит в этом неотложную потребность. Пока Ассамблея ООН готовится к голосованию по созданию специального трибунала для вынесения обвинений против России за преступление агрессии, становится очевидным – чтобы Владимир Путин был наказан, западные страны нуждаются в поддержке других государств. Как в прошлом году высказался глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар:

Европа должна избавиться от мысли, что ее проблемы – это проблемы мира, а проблемы мира – это не проблемы Европы.



Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар / фото AP

К сожалению, пока становится очевидным, что Европе, Соединенным Штатам или Украине пока не удалось достичь большого прогресса на этом пути, что также объясняет, почему Россия имеет ограниченный, но ощутимый успех в не западном мире, включая Индию. Россия годами использует глобальные проблемы мира как оружие и, к величайшей радости Москвы, таких проблем всегда достаточно. Россия часто подчеркивает колониальное прошлое западного мира или же эксплуатацию дешевой рабочей силы из бедных стран. Кремль удачно вплетает это в свою пропагандистскую мантру о том, что Украина и другие постсоветские республики – всего лишь "западные марионетки".

Если добавить к этому растущее разочарование на Глобальном Юге относительно длительного игнорирования их проблем со стороны Запада, сразу становится понятным, почему эти страны не слишком беспокоятся о проблемах Украины, которая, как они считают, прилагает мало дипломатических усилий для укрепления международных связей с не западными странами.

Вряд ли изменить ситуацию удастся только благодаря нашей прямой потребности, как бы этого ни хотелось. В конце концов Западу понадобился добрый десяток лет, чтобы осознать, что политика умиротворения Путина не была мудрой.

Однако это не значит, что Украина и Запад не способны изменить свою политику. Многие из этих стран, как, например, Китай – очень прагматичны. Несмотря на опасения поставок летального оружия России и отказа от осуждения агрессии Москвы, Пекин не спешит полностью и во всем поддерживать Владимира Путина. Россия может считать себя серьезным геополитическим игроком, но ключевыми торговыми партнерами Пекина остаются ЕС и США.

Россия продолжает активность в Африке, начав там целое дипломатическое наступление с момента вторжения в Украину. Сергей Лавров часто посещает африканские страны, чтобы заручиться их поддержкой. Похожая ситуация и в Латинской Америке, где активно работает испаноязычный пропагандистский канал RT. Таким образом, чтобы противостоять всему этому, Запад и Украина должны усилить диалог с этими странами и говорить с ними как с партнерами, а не просто относиться к ним как к слушателям.

В этом контексте большой толчок для развития отношений дало большое турне главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Африку. Оно показало, что подобный подход действительно может приносить свои плоды. Некоторые из африканских стран, которые он посетил, позже поддержали осуждение аннексии Россией украинских территорий в ООН. Впрочем, в отличие от России, Украине до сих пор не хватает дипломатических ресурсов и физического присутствия, чтобы активно объяснять этим странам природу войны и реальные намерения России.

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Для этого Украина могла бы объединить усилия с более мощными западными дипломатическими миссиями для организации мероприятий на местах, которые объясняли бы, зачем сопротивляться российской агрессии и почему важно остановить Кремль.

В то же время эти мероприятия не должны ограничиваться только разговорами об Украине, Европе и "западных проблемах". Они также должны включать дискуссии о вызовах, с которыми сталкиваются другие государства, чтобы такие инициативы, как тот же специальный трибунал, не рассматривались как "привилегия богатых стран Глобального Севера".

Посол Украины в ООН Сергей Кислица справедливо подчеркнул, что основная причина того, почему другие страны по-разному относятся к войне России в Украине, заключается в том, что в мире существует много конфликтов, а их вероятность только растет, поскольку страны борются за основные ресурсы. Именно поэтому другие страны удивляются, почему их войны считаются менее важными, чем российско-украинская.

Именно поэтому следует объяснять, какой экологический вред наносит война в Украине и как это влияет на весь мир. Можно использовать предложенный специальный трибунал как механизм, который позволит наказать не только Владимира Путина, а также преступников в других частях мира, которым до сих пор удается избегать юрисдикции Международного уголовного суда. Диктаторы и диктатуры, агрессия и насилие должны быть осуждены, где бы они ни происходили – в Европе или на Глобальном Юге.

Как России удается обходить санкции для обеспечения собственного ВПК

По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия успешно обходит санкции Европейского Союза и Большой Семерки, чтобы обеспечить себя важными полупроводниками и другими технологиями для своей войны в Украине. Об этом пишет издание Bloomberg. Российский импорт во многих категориях вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ данных о торговле свидетельствует, что Москве удается получать подсанкционные технологии ЕС и его союзников через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Целью санкций ЕС и G-7 было нанести мощный удар по российскому ВПК и подорвать ее экономику, однако в некоторых отраслях реальное влияние пока не соответствует их ожиданиям.

ЕС ввел санкции против почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и ударил по ключевым источникам дохода Москвы. Но некоторые еврочиновники обеспокоены тем, что у блока все еще нет эффективного механизма для обеспечения выполнения этих мер и существенно отстает в этом от США. Имея более долгую историю санкций против иностранных государств, США создали централизованное ведомство, более эффективные процедуры сбора информации, а также строгое законодательство и инструменты для обеспечения соблюдения правил внутри страны и за рубежом.В то время как Европейская комиссия, исполнительный орган блока, следит за исполнением и дает рекомендации, национальные органы власти отвечают за выявление нарушений и наложение штрафов. А это значит, что результаты не последовательны. В конце концов,

Наши санкции наносят ощутимые удары и способствуют длительной экономической рецессии в России. Но их эффективность также зависит от того, насколько хорошо они применяются,

– заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

На первый взгляд, санкции кажутся эффективными. Экономика России сократилась, а многие ее банки и компании остаются отрезанными от международных финансовых систем.

Существуют также доказательства того, что ограничения на европейские и американские технологии ослабили ключевые российские отрасли производства. Впрочем, мониторинг торговых данных свидетельствует о том, что современные полупроводники продолжают поступать России через третьи страны.

Некоторые государства даже изменили свои торговые привычки после начала вторжения в Украину. Отрасли, в которых товарооборот этих государств с Россией был фактически нулевым, сегодня достигают миллионов долларов. Ключевым примером является Казахстан. В 2022 году эта страна экспортировала в Россию современных полупроводников на 3,7 миллиона долларов, тогда как за год до начала войны этот показатель составил всего 12 000 долларов..

С 2017 по 2021 год Россия ежегодно покупала в ЕС, США, Японии и Великобритании передовые микросхемы в среднем на 163 миллиона долларов. В 2022 году эта сумма упала до 60 миллионов долларов и продолжает сокращаться. Анализ показывает, что компенсировать дефицит помогли Турция, Сербия, ОАЭ и еще десяток других стран Восточной Европы и Центральной Азии. В то же время поставки высокотехнологичных компонентов в эти государства из стран-союзников резко выросли на аналогичную сумму.

Подобные закономерности наблюдаются в сотнях товарных категорий, но особенно остро ощущается, когда речь идет о современных полупроводниках и микросхемах, которые могут быть использованы в военных целях. Сегодня ЕС и союзники все больше концентрируют внимание на том, чтобы закрыть какие-либо подобные щели и не допустить дальнейшего обхода санкций.

Впрочем, отслеживание поставок достаточно сложный процесс. Покупатель, то есть Россия, очень часто использует сложные модели доставки, чтобы скрыть конечный пункт назначения этих товаров. На прозрачность процесса влияет неполная документация, а также пункты, в которых товары перегружают из одного транспортного средства в другое, или же просто меняют маршрут.

Администрация президента США Джо Байдена уже опубликовала ноту, направленную на борьбу с посредниками, которых Россия использует для обхода санкций. В сообщении перечислены Китай, Армения, Турция и Узбекистан как потенциальные помощники Москвы. Большая семерка также объявила о создании нового механизма контроля, а ЕС ввел несколько инструментов в последних пакетах санкций, чтобы наказать тех, кто помогает России.

Гораздо удобнее было бы, если бы за это отвечало одно учреждение на уровне всего Евросоюза. Например, Латвия криминализировала нарушение санкций, в то время как другие страны ЕС этого не сделали, что позволяет нарушителям искать другие страны и уклоняться от санкций, а это влечет за собой меньшее потенциальное наказание. Вводя очередные пакеты санкций, страны ЕС пытались ограничить их влияние на свою и мировую экономику. Дискуссии вокруг этого вопроса в конечном итоге позволяли делать некоторые исключения к требованиям или отчетности.

В конце концов Европа делала один шаг вперед с новыми ограничениями и шаг назад с новыми исключениями. Каждое правительство стремится, чтобы все остальные имели максимально жесткое отношение к санкциям, но при этом пытается оставаться снисходительным к собственным компаниям. В конце концов, наложение санкций именно на национальные правительства иногда работает с очень низкой эффективностью, и именно этот вопрос Европа должна решить как можно скорее.