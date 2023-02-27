"О, Господи – это реально произошло" и история о шпионах: что пишут западные СМИ об Украине

Украина прошла рубеж в год войны с Россией. За это время произошли сногсшибательные изменения не только в сознании украинцев, но и всего мира. Борьба с захватническими намерениями Москвы, попытки подавить свободу в Украине сплотили весь мир. Несмотря на заверения в всеобъемлющей поддержке, Запад до сих пор не определился с контурами будущего завершения этого противостояния.

В то же время, Россия пытается всеми силами расшатать ситуацию внутри западных обществ. Кремль сохраняет на территории ЕС и США целую сеть своих агентов, с которыми всеми силами пытаются бороться западные спецслужбы, разоблачая и арестовывая российских шпионов. 24 Канал традиционно подготовил подборку материалов западных СМИ, которые пишут об Украине.

К теме Как за год изменилась помощь Запада Украине и чего ждет Киев в следующие месяцы: анализ WSJ

Первые дни войны глазами Запада: как это было

"Боже мой, это действительно происходит" – с таким заголовком вышла статья Politico, посвященная годовщине войны в Украине. Этот год существенно изменил всю Европу, поэтому издание решило рассказать, какими были первые дни полномасштабного вторжения для лидеров Евросоюза и НАТО, которые принимали решения. В общей сложности, Politico пообщалось примерно с 20 чиновниками об их воспоминаниях в первые дни войны, чтобы поразмышлять о том, как в конце концов изменился мир за этот долгий год.

Накануне вторжения вечером 23 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила членов своего правительства ночью держать телефоны включенными в ожидании нападения. Россия хотела атаковать Украину, обезглавить правительство и захватить под свой контроль всю страну. Для жителей Эстонии и других стран Балтии, где живы воспоминания о советской оккупации, первые образы войны связаны с национальным террором.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель вспомнил, что после 3 часов ночи ему позвонили прямо из Киева. В трубке раздался голос Владимира Зеленского, который сообщил европейским чиновникам, что "началась агрессия и это самое полномасштабное вторжение". Наконец, Мишель провел эту ночь, обзванивая премьер-министров стран Евросоюза. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель уже в 5 утра был в своем кабинете. Уже через несколько часов он стоял на трибуне рядом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы объявить первое крупное заявление о начале войны от имени всего Евросоюза. Впоследствии фон дер Ляйен созвала 27 еврокомиссаров, контролирующих политику блока, на экстренную встречу.



Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель во время обращения / фото AFP via Getty Images

В другом районе Брюсселя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсуждал начало войны с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином. После этого Столтенберг отправился в штаб-квартиру Североатлантического союза, где срочно собрал ставку НАТО. Настроение, вспоминает Столтенберг, было "серьезным", но в то же время "взвешенным и хорошо организованным".

Всего за пять дней до вторжения Владимир Зеленский посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности. В ходе этого мероприятия президент Украины сделал последние призывы к союзникам, касающиеся поставок оружия и введения мощного пакета санкций против России, критикуя Германию за "передачу шлемов" и упрекая страны НАТО в недостаточной поддержке.Место, в котором Зеленский совершал последние довоенные призывы к союзникам, также символическое. Мюнхен навсегда отчеканился в мировой памяти как ассоциация с неудачным умиротворением диктатора, когда Невилл Чемберлен пытался обменять землю на мир с Адольфом Гитлером в 1938 году. В своей речи Зеленский также обратил на это внимание. Впрочем, все попытки достучаться до Запада были в конце концов проигнорированы даже после объявления эвакуации своих граждан и отмены международных рейсов в Украину.

Уже на следующий день после войны Евросоюз ответил и ввел первый из десяти пакетов санкций против России. Это была самая крупная акция ЕС против деятельности Кремля в Украине на тот момент. Вслед за этим Германия, которую до сих пор раздирали колебания, все же полностью заблокировала проект "Северный поток-2", хотя накануне вторжения давление на немцев по этому газопроводу было колоссальным.

В условиях развертывания масштабной войны мир ждал от ЕС реакции и лидерства. Заседание Евросовета с лидерами стран-членов, которое обычно необходимо для разработки технических документов и политических решений, на этот раз приобрело действительно значимые масштабы. События в Украине разворачивались очень быстро. Пока лидеры ЕС собирались, поступили новости о том, что Россия захватила Чернобыльскую атомную электростанцию, Молдова объявила чрезвычайное положение, а тысячи людей стали покидать Украину. Позже в тот же вечер Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.



Нервная атмосфера в ЕС после начала полномасштабного вторжения / AFP via Getty Images

В преддверии встречи Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину – это была последняя попытка французского президента договориться с российским диктатором. Позже Макрон заявил, что звонок состоялся по просьбе Зеленского, чтобы попытаться убедить Путина остановить войну.

Это не дало никаких результатов. Путин выбрал войну,

– подчеркнул Макрон.

Прибыв на саммит, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш был одним из немногих, кто сознавал всю серьезность ситуации. Он подчеркнул, что "Европа переживает самое большое военное вторжение со времен Второй мировой войны", следовательно, ответ должен быть единственным. В то же время другие участники заседания до сих пор колебались и размышляли о том, насколько далеко ЕС может зайти в вопросах санкций, учитывая потенциальный экономический удар по самому Евросоюзу.

Однако в конце концов война, хоть и не напрямую, все же застала европейских лидеров. Команда Владимира Зеленского установила видеосвязь с Брюсселем, когда Киев был почти окружен российскими войсками, а вся Украина находилась под ракетными ударами.

Один из собравшихся вспоминает, что почувствовал настоящую тревогу, когда началась трансляция. Изображение было размытым, камера дрожала, как вдруг на экране появился Зеленский, одетый в футболку цвета хаки и смертельно бледный.

"Все молчали, атмосфера была максимально напряженной", заявил один из собравшихся. Президент Украины заявил лидерам ЕС, что они "могут его больше не увидеть", ведь Кремль хочет его смерти. Зеленский заявил, что если лидеры ЕС сегодня не помогут Украине, уже завтра война может прийти к ним. В течение нескольких следующих часов был подписан предварительно подготовленный второй пакет санкций против России. Однако дебаты по поводу будущих действий не утихали.

Страны Балтии и Польша хотели большего экономического удара по России и больше ограничений для российских чиновников. Другие продолжали сомневаться. Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги выразили свое нежелание исключать российские банки из глобальной платежной системы SWIFT. В конце концов она была необходима для оплаты за российский газ. Однако и эта позиция очень быстро изменилась.

Однако кроме санкций были и другие неотложные вопросы, ведь прямо под боком ЕС разворачивался мощный гуманитарный кризис. Брюссель должен был доставлять помощь в зону боевых действий и впоследствии разработал для этого специальный план.

"Самая сложная и длинная операция" – так охарактеризовал этот план Янез Ленарчич, комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями.

В очень быстром порядке был разработан план для украинских беженцев, ставший для ЕС почти подвигом, ведь обычно миграционный вопрос очень остро обсуждается внутри блока. Решения, на которые обычно уходили годы, теперь принимались в считанные часы.

Гораздо более дискуссионным стал вопрос поставки оружия, ведь за последнее десятилетие расходы ЕС на оборону существенно снизились, а опыт Второй мировой продолжал бросать тень на такие страны, как Германия, где идея отправки оружия в зону боевых действий считалась глубоко табуированной. Были и сомнения относительно того, способна ли Украина выстоять и зачем рисковать прямой войной с Россией, если Киеву остались считанные дни. Впоследствии все признали ошибочность таких мыслей, отмечает один из дипломатов НАТО.

Вторжение в Украину в конце концов пошатнуло основные принципы, лежащие в основе европейского проекта. Большинство европейцев долгое время считали, что Европа – послевоенный континент, так что после Второй мировой войны все строилось на предположении, что открытость экономики и торговые связи между соседями способны сохранить мир. Неверие в возможность войны породило саморефлексию, которая была сосредоточена на самоанализе и взгляде в прошлое, при этом возникает вопрос: а не пропустила ли Европа реальные знаки?

Йенс Столтенберг впоследствии заявил, что НАТО, США и ЕС знали о вторжении, союзники делились между собой разведданными, и чем ближе был день 24 февраля, тем очевиднее это становилось. В тот день, говорит он, речь шла о том, чтобы добросовестно выполнить план: "Мы были готовы, мы точно знали, что делать". "Вы можете быть в шоке от этого вторжения, добавил Столтенберг, но вы не можете быть этим удивлены".

Разрушена ли агентурная сеть России в Европе

Год спустя, как из российских посольств по всему европейскому континенту выставили за дверь более 400 дипломатических работников, подозреваемых в шпионаже, спецслужбы США и Европы продолжают работать над полным уничтожением агентурной сети России. Об удачном разоблачении российских агентов рассказало издание The Washington Post.

Глава разведывательной службы Финляндии Антти Пелттари отмечает, что "мир сегодня совсем другой для российских спецслужб. Их возможности существенно ухудшились". По словам Пелттари, Россия пытается компенсировать ущерб в агентах путем кибершпионажа и с помощью интернета пополнить свои истощенные ряды. Впрочем, новобранцы в рядах шпионов ограничены в доступе к российским посольствам, а также имеют небольшой опыт в подобных делах, что сильно влияет на дальнейший результат.

Пробелы в контрразведке обнаружили только в Германии, где даже несмотря на усиленные меры безопасности, не прекратилась утечка секретных материалов из немецкой разведывательной службы BND. Немцы сразу попытались приуменьшить ущерб, однако известно, что Москве удалось получить доступ к очень конфиденциальным данным. При этом Германия все же смогла разоблачить и арестовать Артура Эллера, а до этого Карстена Линке, подозреваемых в шпионаже на Россию, только с помощью спецслужб одного из западных союзников.

В сентябре совместная операция обнаружила, что российские спецслужбы завладели секретными документами BND, что и положило начало охоте на кротов. Наконец, удар по немецкой разведке был настолько сильным, что Соединенные Штаты, Великобритания и еще несколько союзников пока прекратили обмен разведданными с Берлином, ведь до сих пор непонятно, до какой именно информации могли добраться россияне.





Берлинская штаб-квартира Bundesnachrichtendienst (BND), службы внешней разведки Германии, 27 января / фото Sean Gallup / Getty Images

Немецкие СМИ сообщают, что Линке и Эллер познакомились в 2021 году на светском мероприятии. Но в недавних интервью The Washington Post официальные лица сказали, что есть признаки того, что их познакомил член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии", что повышает вероятность того, что Линке, возможно, руководствовался радикальными политическими взглядами.

Похоже, работа Эллера требовала почти постоянных поездок — только за прошлый год, по информации человека, знакомого с расследованием, было по меньшей мере 110 поездок и, согласно записям, он часто заезжал в Москву. В конце концов его довольно быстро идентифицировали как соучастника заговора, говорят немецкие спецслужбы.

Артур Эллер в начале ноября отправился во Флориду, откуда отправился в Майами вместе со своей женой и маленькой дочерью. В рамках международной командировки в декабре он вернулся в Германию. После ареста Карстена Линке кураторы из ФСБ предупредили Эллера, что ему также угрожает опасность и призвали лететь в Москву.. Впрочем, предостережение россиян он проигнорировал и снова вылетел во Флориду на Рождество.

Интересно, что учитывая прямое подозрение Эллера в шпионаже, немцы не стали его задерживать и без помех выпустили в США. Мотивировали это тем, что к тому моменту для подобного задержания они не собрали достаточное количество доказательств. В конце концов ситуацию изменило вмешательство ФБР. Они долго следили за Эллером и во время одной из очередных поездок по Штатам они его и задержали.

Эллер согласился пройти допрос ФБР и добровольно сдал свой ноутбук и телефон. Он заявил, что связан с немецкой разведкой и на удивление активно продолжал раскрывать интересные подробности о том, как перевез секретные файлы BND в Россию, вернулся оттуда с большими конвертами, где, по его мнению, были деньги для Линке, а также признался в контактах с офицерами ФСБ. В конце концов, Эллер подчеркнул, что был согласен предоставить такой большой объем информации, считая себя жертвой манипуляций Линке.

Впрочем, скорее, эти детские оправдания являются попыткой манипуляции, считают следователи. Эллер действительно пошел на прямое сотрудничество со следствием, однако немецкие официальные лица отвергают любую характеристику Эллера как обманутого. В конце концов, он признался ФБР и немецким следователем, что "именно он просил Линке совершить шпионские действия".

Высокопоставленный чиновник из США сказал, что Министерство юстиции взвешивало, выдвигать ли обвинения против Эллера и в конце концов они не увидели доказательств того, что он совершил серьезное преступление в Соединенных Штатах, поэтому решили вернуть его в Германию, где дело против него было сильнее. Эллера решили депортировать из страны, а сотрудники ФБР сопровождали его к воротам родной Германии, где в Мюнхене его ждали немецкие правоохранители, вооруженные железобетонными доказательствами американских коллег.

Эллер и Линке долгое время работали в связке. Эллер возил деньги из России, что принесло Линке не менее 100 тысяч долларов. За озвученную сумму Линке, пользуясь служебным положением в BND, помогал Эллеру обходить таможенный контроль и без помех возить секретные документы в Россию. Другие аспекты дела остаются загадкой, включая цель неоднократных поездок Эллера между Нью-Йорком и Москвой. Попытки WP связаться с женой Эллера или ее родственниками во Флориде не увенчались успехом.

Но пока немецкое дело было сосредоточено на европейцах, обвиненных в измене своей страны ради Кремля, остальное касается россиян, стремящихся проникнуть на Запад. Среди них есть так называемые "нелегалы", которых отправляют за границу не как дипломатов – с сопроводительной правовой защитой – а под более подробными соглашениями, направленными на сокрытие любой связи с Россией.

В прошлом году власти Нидерландов столкнулись с пассажиром, предъявившим бразильский паспорт, когда он прибыл в Амстердам и в конце концов получил должность стажера в Международном уголовном суде. Как оказалось позже, это был российский офицер ГРУ Сергей Черкасов, которого отправили за границу больше десяти лет назад. Черкасов годами жил в Бразилии под вымышленным именем Виктор Мюллер Феррейра, получил научные степени и в конечном итоге достиг цели – устроился работать в международный суд, который сейчас расследует обвинения России в военных преступлениях в Украине.

В конце концов судьба шпиона завершилась не очень приятно для российского ГРУ. Его разоблачили и депортировали обратно в Бразилию, где горе-агент отбывает тюремное заключение, в том числе за подделку документов. Россия всячески добивается его возвращения на родину. Кремль отрицает, что он был их агентом, а даже наоборот утверждает, что Черкасов известный наркопреступник, которого бразильцам нужно срочно выдать России для последующего суда дома.

Темпы арестов и разоблачений частично обусловлены усилением сотрудничества между европейскими спецслужбами, говорят чиновники, а также изменением менталитета в странах, в частности, в Германии, которую некоторые европейские соседи уже давно критикуют за чрезмерное спокойствие перед возникшей после полномасштабного вторжения в Украине угрозы со стороны Москвы.

Усиление давления на российских агентов и более сильная бдительность со стороны европейцев заставляет россиян предпринимать шаги, которых они до этого всячески пытались избегать. В конце концов это влияет и на качество работы их оперативников, которые становятся гораздо более уязвимыми для разоблачения. К процессу давления на ГРУ подключились и американские коллеги. ЦРУ и ФБР стали активнее делиться разведывательной информацией с европейцами, чтобы полностью искоренить проникновение российских шпионов.

Одним из самых громких в Украине, среди последних российских операций в Европе, стал "почтовый терроризм", когда россияне отправляли европейским чиновникам и украинским посольствам свертки со взрывчатыми устройствами, а впоследствии также письма с угрозами и частями тел животных. Наконец даже пострадал один человек – один из сотрудников посольства Украины в Испании.

Впоследствии российская активность в Европе начала напоминать просто интернет-терроризм. За последний месяц Литва пережила волну онлайн-операций, направленных против украинских беженцев. Разным учреждениям, НКО и гостиницам отправлялись "фишинговые письма", в которых путем обмана вымогались личные данные украинцев, которым они до этого помогали или сотрудничали. Впоследствии добавилась массовая рассылка писем под видом миграционной службы Литвы, которая якобы пытается найти всех мужчин призывного возраста и депортировать их обратно в Украину.

Таким образом Россия пытается посеять раздор и недоверие между беженцами и принимающими странами. Цель подобных информационных кампаний – заставить украинцев думать, что даже там они не чувствуют себя в безопасности. Как вторичную цель выделяют попытки России "связать ресурсы государственных институций". Так или иначе, стоит заметить, если Россия перешла от прямой агентурной работы к интернет-провокациям, ущерб для российского ГРУ за последние два года был нанесен колоссальный.

Запад избегает главного вопроса о войне в Украине

Пока США и их союзники не решат, как будет выглядеть победа Украины, в Европе вряд ли наступит мир, пишет Politico. Визит Джо Байдена в Киев и Варшаву является хорошей политической акцией в первую годовщину худшей войны в Европе за последние 80 лет. Это сочетание также объясняет все ставки и трудный выбор, стоящий перед США и их союзниками в ближайшие месяцы.

Почти два предыдущих столетия Польша находилась в таком же положении, как сегодня находится Украина – на передовой линии Европы в противостоянии между автократией и либерализмом, где очень часто борьба велась не только с помощью идеологии, но и силой и войсками.Большую часть времени при этом Польша оказывалась в проигрыше, пока наконец не попала в элитные западные клубы – Евросоюз и НАТО. Пока перед Украиной стоит похожая проблема, ведь Запад еще не решил, насколько сильно он готов бороться за наше государство.

В свое время "польский вопрос" разорвал Европу на части. В 1830 году, когда поляки подняли восстание против России, тогдашний царь Николай I поставил на карту само существование России, так что выбор звучал: "Или Польша, или Россия должна погибнуть". Свободная Польша и авторитарная Россия не могли сосуществовать, поэтому в конце концов Николаю І удалось подавить польское восстание и поработить соседний народ. Века спустя Адольф Гитлер начал Вторую мировую войну, так что восточный сосед Германии снова оказался под оккупацией, а по результатам войны Польша отошла Сталину в качестве "подарка".

Впоследствии падение Берлинской стены так и не определило, где именно в Европе будут проходить границы свободы и автократии. Только в 1999 году, когда Польша вступила в НАТО, а через 5 лет – в ЕС, удалось временно стабилизировать ситуацию в Восточной Европе. Украина также формирует Европу, только уже в 21 веке. Главными вопросами остается будущее украинцев как нации, а также стремление к свободе вопреки насильственным желаниям тирана по соседству. Впрочем, результат, как показывает опыт Польши, до сих пор неоднозначен.

"Украинский вопрос" возник не в прошлом году, когда российские войска массово пересекли границы Украины, и даже не в 2014, когда Владимир Путин аннексировал Крым, разжег войну на Донбассе, чем нарушил табу на мировой порядок, сформированный по результатам Второй мировой войны. Началось все гораздо раньше, когда в 1999 году больной российский президент Борис Ельцин передал власть малоизвестному молодому премьеру Путину.

До этого Ельцин считался реформатором и президентом России, ориентированным на Запад. Несмотря на обстрел парламента в Москве и Чеченскую войну спустя год, он воспринимался на Западе скорее положительно, дружил с Биллом Клинтоном и пытался удержать баланс между российскими либералами-реформаторами и реваншистами. Ельцин также выступил с критическим призывом в самом начале, отвергнув мнение своего зама Александра Руцкого, который настаивал на военных действиях, чтобы удержать Украину в составе России в 1991 году, в год распада Советского Союза.

Владимир Путин в конце концов разрушил все его "усилия". Сначала он подавил всех своих оппонентов внутри России, а затем сосредоточился на воссоздании империи. Впрочем, подъем Путина внутри России совпадал с расцветом гражданской демократии в Украине. Политические ценности Украины основывались на культуре и истории героического сопротивления угнетателям, уходящей корнями в 17 век. Несмотря на колоссальную коррупцию и правительственные склоки, демократический импульс был самой яркой чертой политики в Украине. Украина успела сменить шесть президентов и пережить несколько революций, пока соседние России и Беларусь имели одного и того же правителя в течение всего начала 21 века.

Именно в украинской демократии и главная проблема для Владимира Путина. Стало очевидно, что свободолюбивая Украина вряд ли станет хорошим союзником или партнером для авторитарной России, так что начнет искать приближенных по взглядам союзников на Западе. Попытки сорвать торговые соглашения с ЕС коррумпированным Россией Виктором Януковичем вызвали протесты на Майдане. Впоследствии полномасштабная война окончательно сплотила общественное мнение украинцев вокруг вступления в НАТО и ЕС.

Свободная Украина – это отпор Путину, постоянно отрицающему ее существование как отдельной от России страны или народа. Но ее существование представляет собой экзистенциальную угрозу для России, которой правит один человек. Выживание режима является приоритетом для любого автократа. Если люди, являющиеся такими близкими родственниками россиян, строят жизнь при демократии, регулярно меняющей лидеров, то такие люди, как Путин, справедливо опасаются заражения. Независимая Украина отбрасывает назад амбиции России по контролю над этим регионом.

Многие на Западе предпочитали, чтобы украинцы сползли в беспорядочный, авторитарный, псевдоимперский "русский мир", как его называет сам Путин. У ЕС были проблемы с интеграцией центральноевропейских стран и он не спешил с их членством в блоке. Запад, похоже, не прочь бросить белорусов на откуп Путину, но украинцы не дают западному миру выбора. Они демонстрируют это, проливая кровь за ценности, за которые в течение многих поколений людям в свободных странах даже не приходилось бороться.

США и их союзники быстро мобилизовались в поддержку украинцев. Щедрость и неизменное единство Европы и Америки по отношению к Украине, безусловно, застали Путина врасплох. Но "украинский вопрос" так и остался без ответа. Дискуссии в Вашингтоне, Берлине и Киеве идут вокруг того, какое оружие отправить или какие дополнительные санкции ввести.

Любые поставки оружия сталкиваются с большими препятствиями и месяцами дискуссий. В конце концов Украина получила Javelin, HIMARS, Patriot и даже танки, хотя и не вовремя, чтобы предупредить российское наступление на Донбассе. Но украинцы хотят большего: истребителей F-16 и дальнобойных ракет. Джо Байден пока отказывает, но, возможно, позже он изменит свое мнение. Такой постепенный подход имеет некоторые преимущества.Американские и европейские чиновники, твердо поддерживающие Украину, говорят, что такая "калибровка" держит альянс вместе. При этом это позволяет не вызывать прямого столкновения США и России, чего опасается Вашингтон.

Однако таким ходом событий озабочены сторонники Украины на Западе, разделяя с Киевом мнение, что оружие поступает слишком медленно, а время на стороне Путина. Они говорят, что российский диктатор не остановится, пока не увидит, что Запад не предоставляет Украине преимущественную огневую мощь, чтобы уничтожить, а не просто ослабить его армию. Запад должен ответить на один главный вопрос: какого результата они хотят для Украины?

Мы знаем, как бы украинцы хотели, чтобы все это кончилось. То же касается и Путина, который при этом не может позволить Украине победить. Запад иногда выглядит потерянным в тумане войны, не имея видения того, как выглядит победа.

Для этого есть много веских причин. Если присмотреться внимательнее, то разногласия в альянсе становятся более очевидными. Североамериканцы, британцы, поляки и страны Балтии больше всего настаивают на поддержке Украины. На эти страны – большинство из которых являются членами НАТО, но не ЕС – приходится основная часть поступающего в Украину оружия и экономической помощи. Это старый атлантический блок плюс "новые европейцы".

Государства "старой Европы" менее щедры и более осторожны. В процентах к своему ВВП Германия выделила в прошлом году на военную помощь Украине примерно половину того, что выделила Америка, и четверть того, что выделила Польша. Отсюда возникает неопределенность в Альянсе по поводу того, куда это идет.

При этом такая неопределенность уже давно играет на стороне Путина. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия остановила настояние США предоставить Украине и Грузии возможность вступить в альянс, не желая оскорбить Россию. В конце концов Россия вторглась в Грузию четыре месяца спустя. В 2014 году, после того как Путин захватил Крым, президент Барак Обама продолжал говорить о "запрете для Путина" и отказался предоставить украинцам даже оборонное оружие, чтобы не провоцировать российского лидера.

До вторжения прошлого года США и Европа не желали называть цену, которую придется заплатить Путину. Эта модель была знакома еще с Бухарестской встречи: Запад лучше сдерживал себя, чем сдерживал Россию. Это трудные решения. ЕС будет вынужден взять на себя обязательство перед Украиной на многие миллиарды евро. НАТО будет искать формальную гарантию безопасности, возможно, создав еще одну демилитаризованную зону типа корейской вдоль восточной границы Украины с Россией.

Россия при этом, как и Китай, будет воздерживаться от агрессии в других местах. Победа Украины также будет означать Россию без Путина, а именно на том, что "этот человек не может оставаться у власти" настаивал Джо Байден в Варшаве в марте прошлого года, прежде чем его осторожные помощники убрали это редкое выражение четкого сигнала. Дебаты постепенно, но четко двигаются в этом направлении. Даже самый известный реалист Генри Киссинджер теперь считает, что Украина должна быть принята в НАТО.

Пока на "украинский вопрос" этого столетия не будет дан ответ с однозначной формулировкой конечных целей, за которыми будут следовать решительные действия, трудно представить длительный мир в Европе. Этот путь несет серьезные риски для Европы и ее американского покровителя, но альтернатива может быть еще менее привлекательной.